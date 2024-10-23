Τσιάρας στον ΣΚΑΪ 100.3: Σε 10 ημέρες επανεκτίμηση της κατάστασης με την ευλογιά των προβάτων

Οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ θα προχωρήσουν σε επανεκτίμηση της κατάστασης για την ευλογιά στα πρόβατα και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, ύστερα από την πάροδο του δεκαημέρου απαγόρευσης στη μετακίνηση και σφαγή αιγοπροβάτων και οι περιοχές που είναι καθαρές από τη ζωονόσο θα εξαιρούνται, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία με τη συνεργασία όλων των Περιφερειών, των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, της ΕΘΕΑΣ και των ίδιων των κτηνοτρόφων, να τηρήσουμε τα μέτρα αυτές τις 10 ημέρες και να μπορέσουμε σιγά – σιγά να απελευθερώσουμε τις περιοχές που δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα», είπε.

Η απόφαση για τη 10ήμερη απαγόρευση, που προέκυψε με την ομόφωνη στήριξη όλων των συμμετεχόντων στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, είπε ο κ. Τσιάρας, θα βοηθήσει στον περιορισμό της νόσου, η οποία, όπως εξήγησε, είναι πολύ πιο μεταδοτική από την πανώλη (μεταδίδεται και μέσω των πτηνών), καθώς ο ιός της ευλογιάς είναι DNA και είναι πιο ανθεκτικός από τον RNA ιό της πανώλης, ο οποίος με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ αντιμετωπίσθηκε με απόλυτη επιτυχία. Και στην περίπτωση της ευλογιάς, επισήμανε, ακολουθούμε τους κανόνες της ΕΕ.

«Το πρόβλημα για το ζωικό μας κεφάλαιο», σημείωσε, «είναι ότι τα ζώα αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε αναπαραγωγή, άρα υπάρχει γέννα και μεγάλη γαλακτοφορία. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα για τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Με το ύψος των αποζημιώσεων για την πανώλη, που ισχύει και για την ευλογιά, αποδείξαμε ότι στεκόμαστε δίπλα τους, στο πλευρό τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους υποστηρίξουμε και να κρατήσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο και την παραγωγική δυνατότητα της χώρας μας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο». Υπενθύμισε μάλιστα ότι το ΥΠΑΑΤ λαμβάνει μέτρα για να στηρίξει και τις εξαγωγές κρέατος στις οποίες η Ελλάδα επεκτείνεται.

Ο ΥπΑΑΤ επανέλαβε ότι η απαγόρευση των δέκα ημερών, δεν πρόκειται να επηρεάσει την αγορά και θύμισε ότι αυτό δεν συνέβη ούτε με την μακρά απαγόρευση της μετακίνησης και σφαγής αιγοπροβάτων στην περίοδο της πανώλης.

Πηγή: skai.gr

