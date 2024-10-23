Συναγερμός έχει σημάνει από την εμφάνιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές μονάδες από τον Έβρο μέχρι την Κορινθία. Μέχρι στιγμής από τη ζωονόσο ασθένεια έχουν θανατωθεί 13.000 ζώα, ενώ κρούσματα έχουν εντοπισθεί σε Ξάνθη, Δράμα, Σέρρες, Μαγνησία, Κόρινθο και στη Μεσσηνία.

Όπως μετέδωσε το βράδυ της Τρίτης στον ΣΚΑΪ ο Πάνος Γαρουφαλιάς, το πιο πρόσφατο κρούσμα εντοπίσθηκε στα Κανάλια Μεσσηνίας και είχε ως αποτέλεσμα να σφραγισθεί κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το σίγουρο είναι ότι από το πρωί της Τετάρτης θα υπάρξουν μέτρα πανώλης, δηλαδή 3 και 10 χιλιόμετρα, με δυο συγκεκριμένες ζώνες ελέγχου και δεν θα μπορούν να μετακινηθούν τα ζώα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι δειγματοληψίες από τις στάνες και αναμένεται τις επόμενες ώρες και μέρες να θανατωθούν τα ζώα της επίμαχης μονάδας. Το θετικό στην υπόθεση είναι ότι το γάλα μπορεί να διατίθεται κανονικά με τα μέτρα απολύμανσης που προβλέπονται.

Σε κτηνοτροφική μονάδα της Στυμφαλίας το πρώτο κρούσμα

Την ίδια στιγμή στην Κορινθία, σύμφωνα με τον Χρήστο Στρατουλάκο, οι τοπικές δημοτικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς υπενθυμίζεται ότι στη Στυμφαλία εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς. Εκτός από τη Στυμφαλία, το χωριό Κυλλήνη και Καλλιάνη θα μπουν στο μικροσκόπιο των αρχών, με τον προβληματισμό να είναι έντονος για το πώς έφτασε η συγκεκριμένη νόσος από τη βόρεια Ελλάδα στην Πελοπόννησο, καθώς οι αγρότες αναμένεται να βιώσουν μια εφιαλτική κατάσταση τους επόμενους μήνες.

Ο ιός της ευλογιάς των προβάτων μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών εξαπλώθηκε από την Κόρινθο και τη Μεσσηνία, με το αρμόδιο υπουργείο να οδηγείται στη λήψη μέτρων. Συγκεκριμένα, με απόφασή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλείνει τα σφαγεία αιγοπρόβειου κρέατος σε όλη τη χώρα για 10 ημέρες, με τις Αρχές να αναζητούν τον τρόπο μετάδοσης της καταστροφικής αυτής ασθένειας για τα ζώα. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι η ευλογιά των προβάτων είναι μια ασθένεια που διαρκεί μέχρι και 6 μήνες και μεταδίδεται άμεσα από ζώο σε ζώο.

Δεκαήμερο κλείσιμο των σφαγείων σε όλη τη χώρα

Μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας με τον υφυπουργό Χρήστο Κέλλα, τον ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Στρατάκο και τους περιφερειάρχες και παραγωγικούς φορείς, αποφασίσθηκε η απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση, βοσκή και σφαγή, σε ολόκληρη την επικράτεια για ένα δεκαήμερο.

Η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας, ύστερα από τον εντοπισμό κρουσμάτων ευλογιάς σε Μαγνησία και Κορινθία, κρίνεται απαραίτητη για όλη τη χώρα για προληπτικούς λόγους και με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης και εκρίζωση της νόσου, ύστερα από την επέκταση της ζωονόσου στη Μαγνησία και στην Κορινθία.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες συνεχίζουν την επιδημιολογική έρευνα σχετικά με την προέλευση των κρουσμάτων.

