Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κω στον οικισμό Κέφαλος, σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή δασική βλάστηση.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς επίσης 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν λίγο ήχησε το 112 καθώς στην περιοχή ενδεχομένως υπάρχουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.