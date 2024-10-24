Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κω στον οικισμό Κέφαλος, σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή δασική βλάστηση.
Για την κατάσβεση της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς επίσης 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πριν λίγο ήχησε το 112 καθώς στην περιοχή ενδεχομένως υπάρχουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) October 24, 2024
🔥 Δασική πυρκαγιά στον #Κέφαλο #Κω
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
