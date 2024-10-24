Λογαριασμός
Οριοθετημένη η φωτιά στην Κω

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και 4 εναέρια μέσα

UPDATE: 18:40
Κως

Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κω στον οικισμό Κέφαλος, σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή δασική βλάστηση.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς επίσης 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν λίγο ήχησε το 112 καθώς στην περιοχή ενδεχομένως υπάρχουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. 

