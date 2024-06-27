Του Γιάννη Σουλιώτη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από τη φωτιά που ξέσπασε στην Ύδρα την περασμένη εβδομάδα και η οποία προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

Κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων απολογιών που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, και ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο ανακριτής ζήτησε νέα πραγματογνωμοσύνη στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής μετέβησαν στον όρμο που ξέσπασε η φωτιά και βρήκαν υπολείμματα από κροτίδες. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η φωτιά ξεκίνησε μεν από πυροτεχνήματα, τα οποία όμως δεν έπεσαν από τη θαλαμηγό, αλλά πυροδοτήθηκαν από άτομα που είχαν βγει από αυτή, και με το βοηθητικό σκάφος είχαν πάει στην παραλία, από όπου και πυροδοτήθηκαν τα πυροτεχνήματα στο πλαίσιο κάποιου πάρτι.



Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μπαίνουν οι χειρισμοί των τοπικών δυνάμεων Πυροσβεστικής και Λιμενικού, με την εισαγγελία Πειραιά να διατάσσει έρευνα.



Την έρευνα ανέλαβε η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, με τα στελέχη της να καλούνται να διερευνήσουν αν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τα δύο παραπάνω σώματα ήταν οι ενδεδειγμένες.



Σημειώνεται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος της θαλαμηγού κρίθηκαν προφυλακιστέοι, παρότι δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πυροδότηση των πυροτεχνημάτων, μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι δεν αντιλήφθηκαν καν τι συνέβη στον όρμο όπου είχαν αγκυροβολήσει. Ανακριτής και εισαγγελέας ωστόσο δεν πείστηκαν από όσα δήλωσαν. Τα υπόλοιπα 11 μέλη του πληρώματος αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

