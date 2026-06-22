Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Ιουνίου

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων και του Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζηνάς, Ζένας, Ζένος
- Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:03 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 7.8 ημερών
Πηγή: skai.gr
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