Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Ιουνίου

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων και του Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζηνάς, Ζένας, Ζένος

Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:03 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 7.8 ημερών



Πηγή: skai.gr

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