Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Αλέξης Τσίπρας τις τελευταίες ημέρες «σβήνει και γράφει» στο σημειωματάριο του, καθώς θέλει μέχρι το Σάββατο που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ. – θα αποτελείται από 300 μέλη – να έχει έτοιμη τη «σκιώδη κυβέρνηση» που θα ελέγχει το έργο της κυβέρνησης. Αν και από την Αμαλίας τηρούν «σιγή ιχθύος» η «Καθημερινή της Κυριακής» δημοσίευσε κάποιες πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με πρόσωπα, σε συνδυασμό με ονόματα που βρίσκονται στους 300 και έχουν υπογράψει τη διακήρυξη. Πρόκειται για στελέχη που έχουν ξεχωρίσει από την έως τώρα δημόσια παρουσία τους και τη επαγγελματική τους πορεία.

Στο οικονομικό επιτελείο κεντρικό ρόλο θα έχει ο Γιώργος Χουλιαράκης ο οποίος, ωστόσο λόγω της συνεργασίας του με την Τράπεζα της Ελλάδας αναμένεται να έχει περισσότερο συντονιστικό ρόλο. Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πρώην επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής και ο Δημήτρης Λιάκος, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, είναι δυο πρόσωπα που θα μπορούσαν να έχουν την εποπτεία του νευραλγικού πόστου των οικονομικών που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Στον τομέα της Ανάπτυξης εκτός από την Ευγενία Φωτονιάτα που έτσι και αλλιώς έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΛ.Α.Σ. ο Γιώργος Παππάς, πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, με ιδιαίτερο «γκελ» στην Αχαΐα, φαντάζει ως πολύ καλή επιλογή. «Σκιώδης» υπουργός Εργασίας φέρεται να έχει «κλειδώσει» ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Όπως δημοσίευσε η «Κ» ο χειρουργός Σπύρος Δρίτσας με εμφανίσεις ήδη στα μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί να αποκλειστεί από το να αναλάβει τον τομέα της Υγείας. Δύσκολα θα λείπει από τον έλεγχο των επιλογών του υπουργείου Εξωτερικών ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Χάρης Τζήμητρας, ενώ λογική επιλογή για το τομέα της Παιδείας θα ήταν η καθηγήτρια Ιστορίας, Ιωάννα Λαλιώτου, που ήδη έχει κερδίσει πολλές θετικές εντυπώσεις με τις παρεμβάσεις της. Στους 300 που υπόγραψαν τη διακήρυξη ήταν και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Χρήστος Χριστοδούλου ο οποίος θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί στα αμυντικά θέματα. Συνεργάτης εδώ και πολλά χρόνια του Αλέξη Τσίπρα είναι η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Η πρώην αντιστράτηγος τη ΕΛ.ΑΣ έχει μεγάλη εμπειρία στα προσφυγικά ζητήματα και συνεπώς θα μπορούσε να αναλάβει τον συγκεκριμένο τομέα.

Η έκπληξη που έγινε με την πρώην ανώτατη δικαστικό, Μαρία Λεπενιώτη, όταν συνόδεψε τον Αλέξη Τσίπρα στον Άρειο Πάγο μπορεί να συνεχιστεί αναλαμβάνοντας τον τομέα της Δικαιοσύνης. Ενδεχομένως μαζί με την Άννα Παπαδοπούλου που είναι και αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Στον τομέα του Πολιτισμού «υποψηφιότητα» θα μπορούσαν να βάλουν ο Θέμης Μουμουλίδης και η Μαριάννα Τουμασάτου. Έχει ακουστεί πως ο Κώστας Γαβρόγλου θα ήταν πιθανό να αναλάβει καθήκοντα συντονιστή της «σκιώδους κυβέρνησης».

Χωρίς να υπάρχει κάποια πληροφορία, ανάμεσα στους υπογράφοντες και σε όσους στήριξαν τα πρώτα βήματα του κόμματος ξεχωρίζουν ο πρώην αρχηγός του λιμενικού σώματος, Σταμάτης Ράπτης και ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, Άρη Ανδρικόπουλος. Τα υπουργεία Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα θα τους ταίριαζαν «γάντι».

Η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Σ. θα αποτελείται από 60-75 άτομα, το Συντονιστικό Κέντρο από 15 στελέχη, ενώ θα συγκροτηθούν και τα συντονιστικά ανά εκλογική περιφέρεια. Στο Συντονιστικό Κέντρο, το πιο μικρό και ευέλικτο όργανο, αναμένεται να συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο γραμματέας Μίλτος Χατζηγιαννάκης και οι Μιχάλης Καλογήρου, Γιώργος Βασιλειάδης, Κώστας Τούμπουρος, Ευγενία Φωτονιάτα, Γιάννα Πεππέ, Νίκος Μαραντζίδης, Θεώνη Κουφονικολάκου, Άννα Παπαδοπούλου, Κώστας Γαβρόγλου, Διονύσης Τεμπονέρας κ.α.

Πηγή: skai.gr

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