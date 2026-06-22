Το Πράσινο Ακρωτήρι απέδειξε ξανά ότι δεν βρίσκεται τυχαία στο Μουντιάλ. Μετά το ιστορικό 0-0 απέναντι στην Ισπανία, οι «Γαλάζιοι Καρχαρίες» όχι μόνο κοίταξαν στα μάτια την Ουρουγουάη, αλλά θα μπορούσαν να πάρουν ακόμα και τη νίκη!

Ο Μάξι Αραούχο ήταν αυτός που κράτησε όρθια τη σελέστε, σκοράροντας για το 1-1 και μοιράζοντας την ασίστ για την προσωρινή ανατροπή του Κανόμπιο, ωστόσο ένα αδιανόητο λάθος των Μουσλέρα και Ολιβέρα χάρισε τον βαθμό στους Αφρικανούς για το τελικό 2-2 στη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα συμπλήρωσε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη και πλέον καλείται να δώσει τελικό πρόκρισης απέναντι στην Ισπανία!

Ιστορικό γκολ και προβάδισμα για το Πράσινο Ακρωτήρι

Η ομάδα του Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο κατάφερε να αιφνιδιάσει την Ουρουγουάη και στο 21' έγραψε ιστορία. Ο Πίνα εκτέλεσε εξαιρετικά απευθείας φάουλ, περνώντας την μπάλα μέσα από το τείχος και νικώντας τον Μουσλέρα για το πρώτο γκολ του Πράσινου Ακρωτηρίου σε τελική φάση Μουντιάλ.

Η Ουρουγουάη πίεσε για την ισοφάριση, η οποία ήρθε μέσα σε μία ιδιαίτερα περίεργη φάση στο 44'. Με τον Αρκάντζο να βρίσκεται στο έδαφος και να μην μπορεί να ακολουθήσει τη φάση, οι Ουρουγουανοί εκμεταλλεύτηκαν την αριθμητική υπεροχή και ο Αραούχο βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να πάρει το ριμπάουντ και να σκοράρει σε κενή εστία, όπως ακριβώς έκανε και κόντρα στη Σαουδική Αραβία.

Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους Αφρικανούς, στο 45+6' ο Αραούχο μετατράπηκε από εκτελεστή σε δημιουργό, βγάζοντας κεφαλιά-πάσα στον Κανόμπιο, που από κοντά ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1 του ημιχρόνου.

Το λάθος της χρονιάς και η νέα απάντηση του Πράσινου Ακρωτηρίου

Παρότι όλα έμοιαζαν να έχουν πάρει τον δρόμο τους για τη «Σελέστε», το Πράσινο Ακρωτήρι δεν τα παράτησε. Στο 61ο λεπτό ήρθε μία από τις πιο αλλόκοτες φάσεις του φετινού Μουντιάλ.

Ο Ματίας Ολιβέρα επιχείρησε να γυρίσει την μπάλα στον Μουσλέρα, αλλά έκανε... τσαφ, την ώρα που ο πολύπειρος τερματοφύλακας είχε πραγματοποιήσει έξοδο αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του. Ο Έλιο Βαρέλα, που είχε περάσει ως αλλαγή μόλις τρία λεπτά νωρίτερα, διάβασε άψογα τη φάση, τσίμπησε την μπάλα και την έστειλε σε κενή εστία για το 2-2.

Στο τελευταίο ημίωρο η Ουρουγουάη πίεσε ασφυκτικά για το τρίποντο, είχε ακυρωθέν γκολ, αρκετές στημένες φάσεις και σημαντικές ευκαιρίες, όμως το Πράσινο Ακρωτήρι άντεξε και πανηγύρισε έναν βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί χρυσός στη μάχη της πρόκρισης.

Το τελικό 2-2 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς στον όμιλο, με την Ουρουγουάη να ψάχνει πλέον νίκη απέναντι στην Ισπανία για να εξασφαλίσει την παρουσία της στους «32», ενώ το Πράσινο Ακρωτήρι συνεχίζει να ζει το δικό του παραμύθι στο πρώτο του Μουντιάλ.

Οι ενδεκάδες:

Ουρουγουάη (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια, Ουγκάρτε (70' Ντε Λα Κρους), Μπεντανκούρ, Κανόμπιο, Αραούχο (81' Ροντρίγκες), Βαλβέρδε, Βίνιας (70' Νούνιες).

Πράσινο Ακρωτήρι (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μορέιρα, Πίκο, Ντίνεϊ, Καμπράλ, Λενίνι (71' Λαρός Ντουάρτε), Αρκάνζο, Μέντες, Μοντέιρο (80' Σεμέδο), Ροντρίγκες (58' Έλιο Βαρέλα), Μπεντσιμόλ (59' Ντα Κόστα).

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