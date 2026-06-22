Mundial 2026: Μπεϊρανβάντ και Κουρτουά κατέβασαν ρολά, Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο μηδέν

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Βελγίου με το Ιράν για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και να αφήνουν ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση ενόψει της τελευταίας «στροφής». Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν οι Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ και Τιμπό Κουρτουά, οι οποίοι με τις επεμβάσεις τους διατήρησαν ανέπαφες τις εστίες τους, ενώ το Ιράν είδε ένα πανέμορφο γκολ του Μεχντί Ταρεμί να ακυρώνεται ως οφσάιντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» αγωνίστηκαν από το 68ο λεπτό με αριθμητικό μειονέκτημα, μετά την αποβολή του Νατάν Νγκόι.

Το ματς:

Το Βέλγιο μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του μέσω της κυκλοφορίας της μπάλας, έχοντας ως κύριους εκφραστές τους Τίλεμανς και Ντε Μπρόινε. Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα ανήκε στο Ιράν.

Στο 25ο λεπτό, ο Εσχάν Χατζισαφί εκτέλεσε με εξαιρετική έμπνευση μία στημένη φάση, βρίσκοντας τον Μεχντί Ταρεμί στην πλάτη της άμυνας. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού κοντρόλαρε υποδειγματικά και νίκησε τον Κουρτουά, όμως μετά τον έλεγχο του VAR το τέρμα ακυρώθηκε για οριακή θέση οφσάιντ.

Η φάση αυτή λειτούργησε ως «καμπανάκι» για τους Βέλγους, οι οποίοι ανέβασαν την έντασή τους και άρχισαν να πιέζουν περισσότερο. Ο Μπεϊρανβάντ, ωστόσο, βρισκόταν σε εξαιρετική βραδιά, πραγματοποιώντας σημαντικές αποκρούσεις σε προσπάθειες των Τίλεμανς, Λουκεμπάκιο και Ντε Κάιπερ, κρατώντας όρθια την ομάδα του.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το Βέλγιο να διατηρεί την κατοχή και να αναζητά το γκολ που θα του έδινε ουσιαστικά την πρόκριση στους «32», ωστόσο το Ιράν παρέμενε ιδιαίτερα επικίνδυνο στις μεταβάσεις, εκμεταλλευόμενο την ποιότητα των Ταρεμί και Τζαχανμπάκς.

Η καθοριστική στιγμή του αγώνα ήρθε στο 68ο λεπτό, όταν ο Νγκόι υπέπεσε σε σοβαρό λάθος, με τον Ταρεμί να βγαίνει μόνος απέναντι από τον Κουρτουά. Ο Βέλγος αμυντικός αναγκάστηκε να τον ανατρέψει, βλέποντας απευθείας την κόκκινη κάρτα και αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Με το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι Ιρανοί ανέβασαν μέτρα στο γήπεδο και αναζήτησαν το γκολ της νίκης, δημιουργώντας προϋποθέσεις κυρίως από στατικές φάσεις και γεμίσματα στην περιοχή. Ο Κουρτουά, όμως, δήλωσε «παρών» όποτε χρειάστηκε, διατηρώντας το μηδέν για το Βέλγιο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Το τελικό 0-0 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς στον 7ο όμιλο, με το Βέλγιο να χάνει την ευκαιρία να «κλειδώσει» από τώρα την πρόκριση και το Ιράν να διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του για παρουσία στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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