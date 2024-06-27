Αρνήθηκε το δικαστήριο να αποδεσμεύσει την κινητή και ακίνητη περιουσία της οικογένειας Κουτσολιούτσου και της Folli Follie υπέρ της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας, κάτι που αιτήθηκαν εκπρόσωποί της.

Το δικαστήριο ομόφωνα αποφάσισε τη διατήρηση των δεσμεύσεων των περιουσιακών στοιχείων «φυσικών και νομικών προσώπων», κινητά και ακίνητα, προκειμένου αυτά να διατεθούν ώστε να ικανοποιηθούν οι παθόντες της υπόθεσης.

Στη δίκη έχουν γίνει δεκτοί ως παθόντες, μικρομέτοχοι, ο ΕΦΚΑ, η Alfa Bank, και το λεγόμενο «υπερταμείο».

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ποινών και των αναστολών, η προσωρινή διοίκηση έθεσε στο δικαστήριο θέμα αποδέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Κουτσολιούτσου, ακίνητα, λογαριασμοί κλπ, θέμα που όπως αναφέρθηκε «είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας».

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση αντιτάχθηκε σθεναρά στο αίτημα, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να αποδοθούν καθώς θεωρούνται προϊόντα εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και επομένως πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς δέσμευσης για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Οι συνήγοροι έκαναν λόγο για «μια εταιρία που ακόμη παράγει πλούτο» και υποστήριξαν ότι η προσωρινή διοίκηση της Folli Follie «υπό το πρόσχημα της εξυγίανσης θέλει να ξεπουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να ενθυλακώσουν κάποιοι το τίμημα». «Το κομμάτι αυτό που παράγει πλούτο και είναι ακόμα υγιές το άφησε ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος. Αυτό το υγιές κομμάτι η προσωρινή διοίκηση θέλει να το απομειώσει. Τα ακίνητα είναι δεσμευμένα ως προϊόντα ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κωνσταντόπουλος συνήγορος του ζεύγους.

Οι ποινές

Με το σκεπτικό ότι είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων θα οδηγηθεί στην φυλακή ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 11 ετών για την υπόθεση της folli follie. Σύμφωνα με την απάντηση του δικαστηρίου στο αίτημα των συνηγόρων του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου να γνωστοποιηθεί το σκεπτικό της απόφασης για τη μη χορήγηση αναστολής στην έφεση, «τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων, η μεθόδευση και η διάρκεια τους, καθιστούν τον καταδικασθέντα ύποπτο τέλεσης παρόμοιων πράξεων αν αφεθεί ελεύθερος».

Οι δικαστές έδειξαν τον δρόμο της κράτησης και στον ιδρυτή της εταιρείας που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 17 ετών και στην σύζυγο του που της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών, την οποία θα εκτίσουν κατ' οίκον, λόγω ηλικίας.

Χωρίς αναστολή στην έφεση είναι και η ποινή του συνεργάτη στην Ασία της οικογένειας, που παραμένει φυγόδικος αλλά παρίσταται δια συνηγόρου στο δικαστήριο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη.

Εκτός φυλακής θα μείνει η συνεργάτης των κατηγορουμένων που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, στην οποία δόθηκε ανασταλτικό στην έφεση με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής εγγυοδοσίας δέκα χιλιάδων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.