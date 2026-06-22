της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ένας τελευταίος κύκλος δημοσκοπήσεων πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα αναμένεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και θα αποτελέσει τη βάση σύγκρισης για τις επόμενες δημοσκοπήσεις, που αναμένονται περί τα τέλη Αυγούστου. Τότε αναμένεται ότι θα αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά την αναδιάταξη που προκαλεί η εμφάνιση νέων κομμάτων. Τότε θα καταγραφεί και το αποτέλεσμα της μεγάλης κινητοποίησης που γίνεται από το κυβερνών κόμμα, με περιοδείες και στοχευμένες δράσεις σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η επαναπροσέγγιση της κομματικής βάσης και η επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων που στις προηγούμενες εκλογές είχαν επιλέξει να ψηφίσουν Ν.Δ., αλλά εμφανίζονται αυτή τη στιγμή να είναι αναποφάσιστοι. Υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις ψηφοφόρους που κινούνται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» των δημοσκοπήσεων, προέρχεται από το κυβερνών κόμμα.

Το σχέδιο που ξεδιπλώνεται από την κυβερνητική και κομματική ηγεσία έχει διπλή στόχευση: να καταφέρει να μιλήσει πειστικά το κόμμα στο παραδοσιακό και πιο συντηρητικό ακροατήριο και ταυτόχρονα να γίνει ξανά ελκυστικό για τους κεντρώους ψηφοφόρους που επέλεξαν τη Ν.Δ. και της έδωσαν τόσο υψηλό ποσοστό στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η διάκριση αυτή λαμβάνει και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Η Ν.Δ. έχει δεχθεί πλήγμα σε περιφέρειες όπου παραδοσιακά είναι πολύ ισχυρή. Σε Μακεδονία και Θράκη καταγράφεται ήδη από τις προηγούμενες εκλογές αυξημένη επιρροή της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης. Στις ευρωεκλογές η Αφροδίτη Λατινοπούλου στη Βόρεια Ελλάδα κατέγραψε τα μεγαλύτερα ποσοστά της. Στο κάδρο μπαίνει πλέον το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που επίσης δείχνει να απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο.

Αντίστοιχα, πίεση από τα δεξιά αναμένει το κυβερνών κόμμα και στην Πελοπόννησο, αν τελικά προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει ισχυρό δίκτυο υποστήριξης στην περιοχή.

Καταγράφονται το τελευταίο διάστημα κινήσεις, που δείχνουν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να προσεγγίσει το πιο συντηρητικό ακροατήριο και να υψώσει πειστικά αναχώματα απέναντι στις «σειρήνες» των άλλων κομμάτων που κινούνται στα δεξιά της Ν.Δ.. Η στάση που τηρήθηκε έναντι του Athens Pride φέτος, όπου δεν υπήρξε εκπροσώπηση της Ν.Δ., είναι ενδεικτική. Ως ένα ακόμη νεύμα προς το πιο συντηρητικό ακροατήριο εκλαμβάνεται η ρύθμιση για τις αυξήσεις στη μισθοδοσία της Ιεραρχίας.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει η πίεση που το κυβερνών κόμμα δέχεται σε εκλογικές περιφέρειες όπως η Κρήτη και η Θεσσαλία. Πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας To The Point έδειξε ότι η «γαλάζια» το 2023 Κρήτη αλλάζει κατά το ήμισυ, καθώς εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να προηγείται σε Λασίθι και Ηράκλειο, με τη Ν.Δ. να διατηρεί την πρώτη θέση σε Χανιά και Ρέθυμνο. Φαίνεται ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επιδράσει, ενώ δεν μπορεί να αγνοηθεί η παράμετρος ότι για πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ είχε ισχυρότατη παρουσία στο νησί και έχει διατηρήσει σημαντικές προσβάσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Η Θεσσαλία, όπου η Ν.Δ. συγκέντρωσε στους αγροτικούς πληθυσμούς ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά το 2023, έχει επηρεαστεί από τις διαδοχικές φυσικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή, από τις ζωονόσους που καταστρέφουν την κτηνοτροφία, αλλά και από τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο μίγμα δυσαρέσκειας και στροφής όχι μόνο προς την αντιπολίτευση αλλά και προς την αντισυστημική ψήφο.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει δρομολογήσει η κυβερνητική ηγεσία, προτεραιότητα δίνεται για αρχή στις περιοδείες, καθώς στο σύνολό τους τα κυβερνητικά στελέχη θα «οργώσουν» τη χώρα μέσα στον επόμενο μήνα. Περιοδείες σε πολλές περιοχές θα κάνει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος είναι να συνδυαστούν με εγκαίνια έργων, για να αποτυπώνεται στην πράξη το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε», που προτάσσει το κυβερνών κόμμα. Ως επιστέγασμα σε όλα αυτά θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να αναζητά το μίγμα μέτρων και παροχών που θα καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες κατηγορίες πολιτών.





Πηγή: skai.gr

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