Τα εύσημα στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων και στα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. απένειμε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μετά την ομολογία του 43χρονου για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι οι αστυνομικοί είχαν από την πρώτη στιγμή την πεποίθηση πως η εξαφάνιση της γυναίκας έκρυβε εγκληματική ενέργεια, παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν υπήρχαν στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Όπως σημείωσε, η καθυστερημένη δήλωση της εξαφάνισης, λόγω της νοσηλείας του αδελφού της 45χρονης, έδωσε στον δράστη χρόνο να εξαφανίσει ίχνη και να καλύψει τις κινήσεις του.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η έρευνα προχώρησε μεθοδικά και αθόρυβα, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν κατ’ οίκον έρευνες και να ζητούν τη συνδρομή ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την ίδια, έπαιξαν τα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα ταυτοποιήθηκαν ίχνη αίματος της 45χρονης μέσα στο σπίτι αλλά και στο όχημα του 43χρονου.

«Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στον δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπήρχε και βιντεοληπτικό υλικό από την ημέρα της εξαφάνισης, στο οποίο καταγράφεται η γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι χωρίς να φαίνεται να αποχωρεί. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, το συγκεκριμένο υλικό είχε διαγραφεί και χρειάστηκε διαδικασία ανάκτησης από τις Αρχές.

Όπως είπε, το σύνολο των στοιχείων οδήγησε τον 43χρονο στο να αντιληφθεί ότι η ομολογία αποτελούσε πλέον μονόδρομο. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν από νωρίς σε συγκεκριμένη περιοχή και τελικά η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο που είχαν εστιάσει οι αστυνομικοί.

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι ο ίδιος υποστηρίζει πως προηγήθηκε διαπληκτισμός με το θύμα, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης. «Πλέον τα στοιχεία μάς οδηγούν ξεκάθαρα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια», τόνισε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι η 45χρονη φέρει τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και από άλλο αντικείμενο στην περιοχή του κεφαλιού, με τα τελικά συμπεράσματα να αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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