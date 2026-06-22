Ο Αχμέντ αλ Σάρα αρνείται πως θέλει να επέμβει στον Λίβανο

Ο Σύρος (σ.σ. de facto) πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα διέψευσε χθες Κυριακή ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να επέμβει στρατιωτικά στον Λίβανο, όπου έχουν εμπλακεί σε πόλεμο το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί επανειλημμένα πως η Δαμασκός θα μπορούσε να εμπλακεί.

«Επιδιώκουμε οικονομικούς διαύλους ανάμεσα στον Λίβανο και τη Συρία, όχι στρατιωτικούς», διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασχάντ.

Νωρίτερα χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δήλωσε στο Fox News «απογοητευμένος που το Ισραήλ δεν καταφέρνει να νικήσει τη Χεζμπολάχ», κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, προσθέτοντας πως δεν θα απέκλειε το να «εμπιστευτεί» τον πόλεμο εναντίον της «στη Συρία».

Στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο ρεπουμπλικάνος δήλωνε πως «αν το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς να σκοτώνει όλο τον κόσμο, θα το κάνει αυτός», αναφερόμενος στον Αχμέντ αλ Σάρα.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο, τις πρώτες ώρες της ένοπλης σύρραξης, του Αλί Χαμενεΐ, υποστηρικτή της, στους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.

Το Ισραήλ ανταπέδωσε εξαπολύοντας εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών και χερσαία εισβολή.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα και υπογράφτηκε την περασμένη Τετάρτη έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο —κάτι στο οποίο επέμεινε η Τεχεράνη— όπου οι εχθροπραξίες δεν κόπασαν παρά το βράδυ προχθές Σάββατο.

Στη συνέντευξή του χθες ο Σύρος de facto πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του είχε «προτείνει στις ΗΠΑ ο πόλεμος να σταματήσει» προσθέτοντας πως «πρέπει να βρούμε διάφορες λύσεις, κυρίως οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές, συμπεριλαμβανομένων της αποκατάστασης των σχέσεων και του ζωτικής σημασίας οικονομικού άξονα Συρίας-Λιβάνου».

«Παράλληλα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν μέτρα ασφαλείας που θα δίνουν κατά προτεραιότητα απάντηση στις ανησυχίες της Συρίας και του Λιβάνου, καθώς και του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ είχε εμπλακεί στον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, στο πλευρό των δυνάμεων του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Αχμέντ αλ Σάρα, που ανέτρεψε αυτόν τον τελευταίο το 2024, είναι ορκισμένος εχθρός του σιιτικού κινήματος για αυτόν τον λόγο.

Η Συρία διαδραμάτιζε για δεκαετίες πολύ σημαντικό ρόλο στον Λίβανο, μετά την επέμβαση του στρατού της στον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990)· δεν απέσυρε τις δυνάμεις της παρά το 2005. Το παρελθόν αυτό σημαίνει πως είναι εξαιρετικά λεπτό ζήτημα οποιαδήποτε νέα συριακή στρατιωτική εμπλοκή.

«Η Συρία διαθέτει πολλά μέσα για να έχει θετική επίπτωση στον Λίβανο, όμως αυτό εξαρτάται πριν απ’ όλα από το αν συμφωνεί ο Λίβανος», ανέφερε χθες.

«Η Συρία είναι πολύ ανήσυχη για την εσωτερική κατάσταση στον Λίβανο διότι η ασφάλεια και η σταθερότητα του Λιβάνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ίδιας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαλόγου με τη Χεζμπολάχ, απάντησε «αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Λιβάνου και προασπίζει αυτά της Συρίας, γιατί όχι;»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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