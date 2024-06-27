Προσωρινά κρατούμενοι πλοίαρχος και υποπλοίαρχος της θαλαμηγού για τη φωτιά στην Ύδρα

Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν τα ξημερώματα ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος της θαλαμηγού που είχαν συλληφθεί από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μαζί με άλλα 11 μέλη του πληρώματος ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς σε δασική έκταση, στην περιοχή Μπίστι, στο νησί της Ύδρας, τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2024.

Τα υπόλοιπα 11 μέλη του πληρώματος της θαλαμηγού αφέθησαν ελεύθερα με εγγυοδοσία, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υπό τον όρο εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους, σε 7 μέλη του πληρώματος επιβλήθηκε ποσό εγγυοδοσίας 10.000 ευρώ και στα άλλα τέσσερα 20.000 ευρώ.Για την υπόθεση έχουν συλλεχθεί από το λιμεναρχείο Ύδρας όλα τα στοιχεία των σκαφών που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή με περιπολία από πλωτό του Λιμενικού, καθώς μαρτυρίες από άλλο σκάφος σε παρακείμενο όρμο φέρεται να έχουν καταγγείλει ότι στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έπεσαν πυροτεχνήματα από κάποιο σκάφος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο καπετάνιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έφυγαν βεγγαλικά από τη θαλαμηγό και ότι στον έλεγχο που έγινε από το Λιμενικό όλες οι ναυτικές φωτοβολίδες ήταν άθικτες στη θέση τους, ενώ ο ίδιος ενημέρωσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

