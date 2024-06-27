Η Σύρος υποδέχεται το 6ο FIBA 3X3 Stoiximan AegeanBall Festival

Η Αρχόντισσα των Κυκλάδων μετράει αντίστροφα για το πρώτο «τζάμπολ» του μεγαλύτερου FIBA 3X3 της χώρας, του Stoiximan AegeanBall Festival 2024 που θα υλοποιηθεί στις 28-30 Ιουνίου 2024, στην πλατεία Μιαούλη, στη Σύρο.



Η σπουδαία γιορτή του μπάσκετ, μετά το πρόσφατο sold out που έκανε στις εγγραφές της, πραγματοποίησε τη συνέντευξη Τύπου της στο εμβληματικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης, παρουσία του εμπνευστή της, του διεθνή μπασκετμπολίστα Γιώργου Πρίντεζη, του Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης, κ. Αλέξανδρου Αθανασίου, του Co-Founder της Progame, κ. Γιάννη Λάσκαρη, του Υπεύθυνου Αγωνιστικού του Stoiximan AegeanBall Festival, κ. Γιάννη Θεολογίτη και της Corporate Responsibility Senior Manager της Kaizen Gaming, κας. Ιωάννας Κοζαδίνου.

Ο οικοδεσπότης του Stoiximan AegeanBall Festival Γιώργος Πρίντεζης, δήλωσε: «Η φετινή διοργάνωση έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε συμμετοχές και η ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη πολύ μεγάλη. Θα είναι ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου τον Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον μεγάλο μας χορηγό τη Stoiximan και την εταιρεία Progame».

Δημαρχειακό Μέγαρο Ερμούπολης

Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, κ. Αλέξανδρος Αθανασίου ανέφερε: «Σας καλωσορίζουμε για ακόμα μία φορά στη Σύρο, στην Ερμούπολη για το 6ο Stoiximan AegeanBall Festival. Η διοργάνωση, αποτελεί το όραμα του Γιώργου Πρίντεζη και πέραν από την προώθηση που προσφέρει στο άθλημα του μπάσκετ δημιουργεί τεράστια οφέλη και με τις παρουσίες όλων αυτών των αστέρων που θα βρεθούν στον τόπο μας. Όταν το 2016, ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτό έμελλε να γίνει το καλύτερο 3X3 σε όλη την Ελλάδα».

Από αριστερά: Γιώργος Πρίντεζης, Ιωάννα Κοζαδίνου Corporate Responsibility Senior Manager Kaizen Gaming, Αλέξανδρος Αθανασίου Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Λάσκαρης Co-Founder Progame, Γιάννης Θεολογίτης Υπεύθυνος Αγωνιστικού



Ο Co-Founder της Progame, κ. Γιάννης Λάσκαρης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι η τρίτη διαφορετική διοίκηση του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με την οποία συνεργαζόμαστε για να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση. Οι άνθρωποι του Δήμου είναι πάντα δίπλα μας σε οτιδήποτε ζητήσουμε όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά όλους αυτούς τους μήνες στη φετινή μας προετοιμασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε όλους τους χορηγούς μας και ειδικά στην Stoiximan για το πολύτιμο κοινωνικό της έργο στο νησί. Φέτος, ειδικά είχαμε πολύ μεγάλη στήριξη από πολλούς τοπικούς χορηγούς τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Στόχος μας είναι να βλέπουμε την Πλατεία Μιαούλη γεμάτη χαμόγελα από ανθρώπους όλων των ηλικιών, μικρούς και μεγάλους, να προωθήσουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμού της Σύρου. Η εικόνα της Πλατείας Μιαούλη θα ταξιδέψει όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα μέσω της COSMOTE TV αλλά και στο εξωτερικό στην ομογένεια, σε Αμερική, Αυστραλία και Καναδά».

Φωτογραφία από τη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης στο Δημαρχειακό Μέγαρο Ερμούπολης



Ο Υπεύθυνος Αγωνιστικού του Stoiximan AegeanBall Festival, κ. Γιάννης Θεολογίτης ανέφερε: «Έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να είμαστε αρκετά μπροστά και να καινοτομούμε όσον αφορά τη διοργάνωση των αγώνων, στο τεχνικό κομμάτι, καθώς προσφέρουμε πολλή αγωνιστική δράση σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες. Εδώ και 4 χρόνια έχουμε μπει και στο λογισμικό της FIBA, έχοντας μια έξτρα πιστοποίηση στον τρόπο λειτουργίας των αγώνων στο τουρνουά μας. Φέτος έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ σε συμμετοχές έχοντας φτάσει τις 140 ομάδες, το οποίο αποτελεί και ρεκόρ για όλα τα τουρνουά 3X3 της Ελλάδας για φέτος. Θα πραγματοποιηθούν πάνω από 300 αγώνες σε 3 ημέρες, σε 4 γήπεδα και θα φιλοξενηθούν περίπου 550 αθλητές».

Γιώργος Πρίντεζης

Η Corporate Responsibility Senior Manager της Kaizen Gaming, κα. Ιωάννα Κοζαδίνου, δήλωσε σχετικά: «Στην Stoiximan είμαστε σταθερά αφοσιωμένοι στην προώθηση του αθλητισμού και βρισκόμαστε εδώ για 3η συνεχόμενη χρονιά. Όπως πάντα στις χορηγίες μας φροντίζουμε να συνδυάζουμε και την κοινωνική συνεισφορά, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Φέτος, μέσω του Stoiximan AegeanBall Festival θα προχωρήσουμε σε ένα μεγαλύτερο έργο, θα δωρίσουμε έναν φωτοκαταλυτικό διπολικό ιονιστή, που θα τοποθετηθεί στον χώρο των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου της Σύρου και θα βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου νοσοκομειακών λοιμώξεων».

Αλέξανδρος Αθανασίου Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης

Δείτε εδώ το πλούσιο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης: https://www.aegeanball.gr



Η δράση ξεκινάει την Πέμπτη 27 Ιουνίου με τα μαθήματα μπάσκετ που θα κάνει ο θρύλος της Ευρωλίγκα και πρώην αθλητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Joe Arlauckas στα νέα παιδιά της Σύρου. Την Παρασκευή 28 Ιουνίου ξεκινούν οι αγώνες όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Γιάννης Λάσκαρης Co-Founder Progame

Celebrity Game

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει το Σάββατο 29 Ιουνίου το συναρπαστικό Celebrity Game με καλεσμένους πολύ αγαπημένα πρόσωπα του αθλητισμού και του καλλιτεχνικού χώρου όπως Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους Πρωταθλητές, ηθοποιούς, τραγουδιστές και παρουσιαστές. Ήδη μεταξύ άλλων έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους μεταξύ άλλων οι Περικλής Ιακωβάκης, Φανή Χαλκιά, Άγγελος Μπασινάς, Νίκος Λυμπερόπουλος, Χρήστος Βολικάκης, Mitar Djuric, Δημήτρης Κυρσανίδης, Γιώργος Λέντζας, Σταύρος Σβήγκος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Πάνος Βλάχος, Αντώνης Σρόιτερ, Δημήτρης Αλεξάνδρου, Κώστας Φραγκολιάς, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Τάσος Ιορδανίδης, Στέργιος Αντούλας, Νίκος Καραπέτσας, Γρηγόρης Μπάκας, Δημοσθένης Τζουμάνης και Μιχάλης Κονδύλας. Την παρουσίαση του Celebrity Game έχουν αναλάβει και φέτος η αγαπημένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου και ο Μάικ Φουντεδάκης.

Γιάννης Θεολογίτης Υπεύθυνος Αγωνιστικού

VIP League με παγκόσμια «αστέρια»

Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Stoiximan AegeanBall Festival 2024 θα διεξαχθεί και η VIP League, την Κυριακή 30 Ιουνίου, στην οποία θα βρεθούν και θα αγωνιστούν δίπλα στον Γιώργο Πρίντεζη μεγάλοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες αλλά και ξένοι αστέρες από το NBA και την Ευρώπη!

Τη συμμετοχή τους έχουν ήδη επιβεβαιώσει μεταξύ άλλων οι: Boban Marjanovic, Θοδωρής Παπαλουκάς, Ιωάννης Μπουρούσης, Shaqielle Mckissic, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Όμηρος Νετζήπογλου, Βαγγέλης Μάντζαρης, Γιάννης Αγραβάνης, Σωτήρης Καραποστόλου, Νίκος Γκίκας, Ιάκωβος Μιλεντίγιεβιτς , Ζώης Καράμπελας, Αναστασία Κωστάκη, Ελεάννα Χριστινάκη, Κατερίνα Σπαθάρου, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, Γεωργία Βελούδου, Φωτούλα Βολονάκη, Νατάσα Ντάνου, Γεωργία Νταή και Νέλλυ Μπιμπίρη.

Ιωάννα Κοζαδίνου Corporate Responsibility Senior Manager Kaizen Gaming



Τόσο το Celebrity Game, όσο και η VIP League θα έχουν ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV.

Γιώργος Πρίντεζης

Δημαρχειακό Μέγαρο Ερμούπολης

