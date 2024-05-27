Μόνο τον Μάιο έγιναν χίλιες συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είναι αυξημένες κατά 60% σε σχέση με πέρυσι ενώ πρόσθεσε ότι πλέον ανοίγουν περισσότερα στόματα και οι γυναίκες καταγγέλλουν την κακοποίηση που έχουν υποστεί.

Ο ίδιος εξήγησε ότι έχει εξασφαλιστεί η νομική διαδικασία από την πλευρά της αστυνομίας ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες και σημείωσε ότι όπου υπάρχει ανάγκη, υπάρχουν χώροι που δεν τους γνωρίζει κανείς παρά μόνο τα θύματα που θα μπορούν να φιλοξενηθούν.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι κάθε εβδομάδα εγκαθίστανται δεκάδες panic button και γίνονται πολλές καταγγελίες, αναφέροντας ότι αυτό αποτελεί πρόοδο.

Αναφερθείς στην επίθεση που δέχθηκαν χθες τα ξημερώματα δύο εθελοντές που είχαν πάει στην Πάρνηθα για να συμμετάσχουν σε δράση για τον καθαρισμό του δάσους, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι σύντομα θα βρεθεί ποιοι διέπραξαν το έγκλημα, και θα παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοϊδης ενημέρωσε ότι ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες η διαδικασία για το επίδομα που θα λάβουν οι αστυνομικοί πρώτης γραμμής, δηλαδή οι πρώτοι ανταποκριτές που διαχειρίζονται ένα περιστατικό. Εκτίμησε ότι το επίδομα θα αρχίσει να δίνεται μέσα στον Ιούνιο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε ακόμα γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για 4.000 κάμερες τις οποίες θα φέρουν πάνω τους αστυνομικοί.



