Για όλα τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας κατά των γυναικών μίλησε αναλυτικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στο Πρώτο Πρόγραμμα 96,1.

Συγκεκριμένα, είπε πως «φέτος, μέχρι στιγμής, το 10ηνο, Ιανουάριος- Οκτώβριος, έχουμε 11.300 συλλήψεις. Πέρυσι ήταν 5.600, δηλαδή ήταν οι μισές ακριβώς. Αυτό σημαίνει αύξηση πολύ μεγάλη της δραστηριότητας της Αστυνομίας, που οφείλεται στην αύξηση των καταγγελιών. Τα επίσημα καταγεγραμμένα θύματα φέτος είναι 21.000, ενώ πέρυσι ήταν 11.000».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αποκαλύπτεται, και όπως ανέφερε, είναι ευχάριστο που οι γυναίκες άρχισαν να μιλούν, να «ανοίγουν στόματα, να ανοίγουν πόρτες που ήταν παλιά κλειστές». «Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια πρόοδος, υπάρχει μια εξέλιξη θετική, με την έννοια ότι έχουν συλληφθεί διπλάσιοι δράστες σε σχέση με πέρυσι. Και αν πάμε πιο πίσω, δυστυχώς τα πράγματα είναι ακόμη πολύ χειρότερα», είπε.

Απέδωσε, μάλιστα, το ότι οι γυναίκες άρχισαν να μιλούν στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα από την πλευρά της Αστυνομίας. Αναλυτικότερα, όπως σημείωσε ο υπουργός:

«Έχουμε δημιουργήσει 65 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, σε όλους τους νομούς της χώρας, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με εκπαιδευμένους αστυνομικούς, με επικεφαλής Αξιωματικό, που ανά πάσα στιγμή απαντούν σε κλήσεις, καταγγελίες γυναικών, παιδιών κλπ.

- Δημιουργήσαμε μια εφαρμογή, ένα Panic Button, που μπορεί να το πατάει η γυναίκα και αμέσως καταγγέλλει το περιστατικό. Μπορεί με γεωεντοπισμό, με gps που έχει δηλαδή αυτό, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας βρίσκεται το θύμα, σε λίγα λεπτά να καταφθάνει η Αστυνομία.

- Υπάρχει σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη, ένας χώρος ασφαλής, που ξέρει μόνο η Αστυνομία, στον οποίο μπορεί να φιλοξενηθεί για λίγες ώρες ένα θύμα, μια γυναίκα, τα παιδιά της που ενδεχομένως χρειάζεται να καταφύγουν εκεί, μέχρι να ηρεμήσει το περιστατικό, μέχρι να συλληφθεί ο δράστης».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε, επίσης, πως οι αστυνομικοί, που υπηρετούν στα γραφεία αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση σε ό,τι αφορά στα προανακριτικά τους καθήκοντα, δηλαδή τη γνώση της νομοθεσίας, των σχετικών διατάξεων που υπάρχουν. Επιπλέον, έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την ψυχολογική διαχείριση της γυναίκας, την ενθάρρυνσή της να καταγγείλει, να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών και του θύματος, να συντάξουν μια δικογραφία, που θα οδηγήσει στη σύλληψη του δράστη, αλλά και να συντονίσουν τις υπόλοιπες δυνάμεις της Αστυνομίας, ούτως ώστε να βρεθεί και να συλληφθεί ο δράστης και να του αφαιρεθεί το όπλο, εφόσον έχει.

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη πως στο κάθε γραφείο ενδοοικογενειακής βίας ο αρμόδιος αστυνομικός λειτουργεί βάσει ενός πρωτοκόλλου, το οποίο είναι ανηρτημένο ακριβώς πίσω από τη θέση στην οποία κάθεται. Πρόκειται τόσο για το πρωτόκολλο διαχείρισης του περιστατικού, το οποίο, όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτηριστικά, «είναι το "Ευαγγέλιό" του» όσο και το πρωτόκολλο των δικαιωμάτων του θύματος, το οποίο του το γνωστοποιεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

