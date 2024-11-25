Ο ΕΦΕΤ, και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, και το Εργαστήριο Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων της Αθήνας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των επισήμων ελέγχων για την παρακολούθηση των μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων 2024, διαπίστωσε στο προϊόν «Σολομός Φιλέτο καπνιστό» την παρουσία του μικροβίου Listeria Monocytogenes.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για καπνιστό σολομό φιλέτο με την εμπορική ονομασία «GOURMET FOOD BOSRHOROUS», το οποίο διακινείται στην Ελλάδα σε συσκευασίες των 240 g, από την επιχείρηση «Νικόλαος Γ. Evren» (Σαλαμίνος 50, Καλλιθέα Αττικής).

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε από την επιχείρηση την άμεση ανάκληση/απόσυρση της παρτίδας LOT 051-124 του εν λόγω προϊόντος με ημερομηνία ανάλωσης 05.01.2025 και οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, η απεικόνιση του οποίου φαίνεται παρακάτω, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.