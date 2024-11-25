Αντώνης Λυμπέρης: «Καλή αντάμωση στις θάλασσες μας» η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του 

Εφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία σε ηλικία 71 ετών ο γνωστός εκδότης Αντώνης Λυμπέρης, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Η σύζυγός του, Έλενα Μακρή (υπήρξαν ζευγάρι για σχεδόν 32 χρόνια, τα 29 εξ αυτών παντρεμένοι, με δύο παιδιά) εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του και τον αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Αγάπη μου, μεγάλε μου έρωτα να ήξερες πόσο ευγνώμων είμαι για τα 32 σχεδόν χρόνια που περάσαμε νύχτα μέρα μαζί! Είσαι μέντορας, σύζυγος, πατέρας, φίλος, οικογένεια, δάσκαλος το Α και το Ω της ύπαρξης μου. Ζήσαμε δυο κινηματογραφικές ζωές σε μια, πολλές φορές με τεράστιες επιτυχίες, προσφορά δημιουργία ύψιστες χαρές, βαθιές λύπες αποτυχίες, ξεριζωμούς κυριολεκτικούς και μεταφορικούς.

Όλα αυτά μαζί χέρι χέρι ενωμένοι αγαπημένοι ερωτευμένοι μέχρι τέλους, δεμένοι όχι με δεσμά αλλά με μια σπάνια αγάπη που ευχόμασταν να βρουν στο δρόμο τους και τα παιδιά μας. Πέτα ψηλά αγάπη μου στις αγαπημένες σου θάλασσες του Αιγαίου αρμένισε επιτέλους ειρηνικά χωρίς προβλήματα και τοξικότητες που σε σκότωσαν! Ελευθερώσου!

Εγώ και τα παιδιά μας αισθανόμαστε σαν να μην πέταξες ποτέ εκτός. Είσαι πάντα το σημείο της ύπαρξης μας,το στήριγμα μας η καλημέρα και η καληνύχτα μας Καλή αντάμωση στις θάλασσες μας γενναίε μου Άντρα και Μαχητή της ζωής» έγραψε στην ανάρτησή της η Έλενα Μακρή.

Πηγή: skai.gr

