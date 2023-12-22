Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά, το πρόγραμμα για αύριο, Σάββατο 23 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023, είναι το ακόλουθο:

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ «ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»

Πλατεία Κοραή

Σάββατο 23.12.2023

12:00-13:00 «Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια», Αριστοτέλειο Ωδείο Πειραιά. Το χορωδιακό σύνολο του Αριστοτέλειου Ωδείου Πειραιά έχει σκοπό να μας μεταφέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από τις νεανικές φωνές του.

13:15-13:30 Μικρές χορεύτριες θα μας διασκεδάσουν με ένα διασκεδαστικό χριστουγεννιάτικο medley, Μοντέρνος χορός Deporah Thomson.

14:00-15:00, «Μαγικά Χριστούγεννα». Μουσικοκινητική για παιδιά 3-7 ετών.

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ!

Σάββατο 23.12, Κυριακή 24.12

Πλατεία Κοραή, Χωριό των Ξωτικών

Ο Άγιος Βασίλης και οι πολύτιμοι βοηθοί του, τα σκανταλιάρικα ξωτικά, σας περιμένουν να φωτογραφηθείτε και να γράψετε μαζί το γράμμα σας με όλες τις ευχές και τα δώρα που θέλετε να σας φέρει ο νέος χρόνος! Ποια είναι η πιο μεγάλη σας επιθυμία για αυτή τη χρονιά που καταφθάνει; Δώρα, ταξίδια, αγκαλιές, αγάπη, δύναμη, χαρά, υπομονή, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα που είναι μακριά, και όοοοοοοοοοοο,τι άλλο επιθυμείτε μπορείτε να το μοιραστείτε με τον Άγιο Βασίλη και να το ευχηθείτε δυνατά! Σοκοφρέτες και Όνειρα θα ξεπηδήσουν από τον μαγικό του σάκο.

Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας - Destination Piraeus

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Κυριακή 24.12.2023_11:30

Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, σας προκαλούν Παραμονή Χριστουγέννων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε μια γιορτή γεμάτη χριστουγεννιάτικες μελωδίες και μουσικές από όλο τον κόσμο! Παραδοσιακά κάλαντα από παιδικές χορωδίες και πολιτιστικούς συλλόγους, ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων από κάθε γωνιά της Ελλάδας και διάφορες χώρες του κόσμου, δρώμενα για μεγάλους και παιδιά, θα δημιουργήσουν γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης!

Στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση συμμετέχουν :

· η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά

· η Χορωδία του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη

· η Χορωδία της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά Jeanne d' Arc

· η Παιδική Χορωδία Δήμου Μεγαρέων

· το Μουσικό Σχήμα Γκρέκας Πατούμενου "Just Us"

· η Χορωδία της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη»

· η Χορωδία του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων

Guest Presentation: Παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα από την Ουκρανία.

Διοργάνωση: Όμιλος UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Διεύθυνση Εξωστρέφειας - Destination Piraeus.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π.

«Γεύματα Αγάπης»

23, 24, 25 Δεκεμβρίου 2023

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά ΚΟ.Δ.Ε.Π. για ακόμη μία φορά στηρίζει τους άστεγους διανέμοντας τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς γεύματα στους διαμένοντες στο λιμάνι του Πειραιά και στον Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων «Ανακούφιση».

(Διανομή κουπονιών στις ωφελούμενες οικογένειες της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και στα παιδιά του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για ελεύθερη είσοδο στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο της Πλατείας Κοραή)

Διοργάνωση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

Χριστούγεννα για τα παιδιά στις γειτονιές της πόλης!

Με πλούσιο παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, παιδικές χαρές και πάρκα στις γειτονιές της πόλης μας ντύνονται Χριστουγεννιάτικα και περιμένουν τα μικρά παιδιά να διασκεδάσουν!

Μάγοι, ξωτικά, θέατρο σκιών, bubble Show, kidspace, skateboard, Cartoon, Face painting, μουσική διαδραστικά Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιμένουν τους μικρούς μας φίλους.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

23/12/2023 11:30-14:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

24/12/2023 11:30-14:00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

23.12.2023 Εμπορικό κέντρο 11:00 -14:00

24.12.2023 Εμπορικό κέντρο 11:00, πλατεία Πηγάδας 11:30, πλατεία Θεμιστοκλή 12:30

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.