Κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση τις δυο τελευταίες μέρες πριν τα Χριστούγεννα με τα καταστήματα να είναι ανοικτά την Κυριακή και οι έμποροι προσδοκούν ότι η αυξημένη κίνηση, που καταγράφεται, ήδη, από την προηγούμενη εβδομάδα, θα μεταφραστεί και σε έσοδα στα ταμεία τους.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης «η προσδοκία τους εμπορικού κόσμου είναι να κινηθεί η φετινή εορταστική περίοδος καλύτερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2022, και ευχή όλων είναι ο τζίρος φέτος να ξεπεράσει τα περυσινά 3,83 δις και να κινηθεί πάνω από τα 4 δις ευρώ».

Ο ίδιος σημειώνει ότι, είναι σαφές, πως η αγορά «ζεστάθηκε» με το «δώρο» των Χριστουγέννων, αλλά και με το επιπρόσθετο βοήθημα που η κυβέρνηση έδωσε στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. «Το ποσό των 800 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε αθροιστικά πέρυσι αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 1 δις ευρώ από την μείωση της ανεργίας και την αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα» εκτιμά ο κ. Κορκίδης και προσθέτει: «Αναμένουμε λοιπόν να καλύψει τις οικογενειακές και κοινωνικές ανάγκες των εορτών, ενώ θα ενισχύσει εξίσου ουσιαστικά την καταναλωτική δαπάνη τις τελευταίες εργάσιμες μέρες της χρονιάς, ώστε να κλείσει με ισχυρό θετικό πρόσημο το ταμείο του 2023.

Με ανοικτά τα μαγαζιά και αυτή την Κυριακή, και με σύμμαχο τον καιρό, ο κόσμος θα βγει για τα ψώνια του, όπως σημείωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης.

Γενικότερα για τις τιμές ο κ. Κορκίδης σημείωσε: «Μακάρι στην ελληνική αγορά να συνδυαστούν και φέτος, τόσο η καλή αρχή της εμπορικής κίνησης από τις «Black Friday» προσφορές, όσο και η συνέχεια στις γιορτές, έως και τις χειμερινές εκπτώσεις... Πρέπει να καταλάβουμε ότι η διατήρηση χαμηλών τιμών στο λιανεμπόριο είναι προς το συμφέρον όλων μας. Τα τελευταία στοιχεία της λιανικής από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα δείχνουν μια «πληθωριστική» μεν, αλλά ενθαρρυντική δε, αύξηση του τζίρου κατά τουλάχιστον 10% η οποία σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας είναι ικανοποιητική».

Σχετικά με τις τιμές ο κ. Καφούνης ανέφερε ότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όχι για τρόφιμα, αλλά για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, την ένδυση και την υπόδηση ο δείκτης κινείται σε μονοψήφια χαμηλά ποσοστά αύξησης 1, 2 ή 3%. 'Αρα, συνέχισε ο ίδιος, η αγορά έχει πολύ καλές τιμές και καταδεικνύεται, ξεκάθαρα, η προσπάθεια που καταβάλουν οι εμπορικές επιχειρήσεις.

Με προβληματισμό «διαβάζουν» τις έρευνες και τα πολυκαταστήματα και οι αλυσίδες καταστημάτων O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος ολοκλήρωσε την 9η μελέτη καταγραφής των καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο από όπου προκύπτει ότι, παρά την αισθητή βελτίωση στα ποσοστά, οι καταναλωτές θεωρούν ότι ακόμη δεν είναι μία ικανοποιητική περίοδος για να κάνουν μεγάλες αγορές για το σπίτι, τόσο οι ίδιοι, όσο και γενικά.

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Για την πορεία του πληθωρισμού και ο κ. Κορκίδης σημειώνει ότι «μπορεί να παρουσίασε κάμψη τον Νοέμβριο στο 3%, αλλά η ακρίβεια στα τρόφιμα μαίνεται με 9% και αναζητούνται νέα «όπλα» για τον περιορισμό των αυξήσεων».

Τρόφιμα και στέγη, σημειώνει ο ίδιος, επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, ενώ οι επιχειρήσεις πλήττονται από τα κόστη τω πρώτων υλών και τα μεταφορικά. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται, καθιστούν σαφές, πρόσθεσε, ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις καταβάλουν προσπάθεια όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στις συνήθεις ανελαστικές δαπάνες, αλλά και στις αυξήσεις, που βιώνουν από τους κλυδωνισμούς του πληθωρισμού.

Από την πλευρά του και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας με δημοσιογράφους, ανέφερε ότι λόγω των χριστουγεννιάτικων αγορών - που οι πολίτες θα κάνουν στο μέτρο του δυνατού - αναμένεται να αυξηθεί η κατανάλωση στα καταστήματα.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η ακρίβεια στα τρόφιμα εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, καθώς δαπανούν σχεδόν το 50% του εισοδήματός του για να αγοράσουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Κι αυτό σημαίνει, συνέχισε ο ίδιος, ότι περιορίζεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών για αγορές άλλων ειδών (π.χ. ένδυσης και υπόδησης, δώρων).

Στο μεταξύ, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης, το "Καλάθι του Νοικοκυριού", που μετατράπηκε σε «καλάθι Χριστουγέννων» και η πρωτοβουλία "Μόνιμης Μείωσης Τιμής" δίνουν τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και στην ελληνική οικογένεια να έχουν πρόσβαση σε πιο χαμηλές τιμές καθώς στην "Μόνιμη Μείωση Τιμής" έχουν ενταχθεί σχεδόν 1.300 διαφορετικά επώνυμα προϊόντα από μεγάλους προμηθευτές.

Πάντως, σχετικά με το κόστος του εορταστικού τραπεζιού (6-8 ατόμων), η ΕΣΕΕ εκτιμά το κόστος του ότι κυμαίνεται από 103,10 έως 140,76 ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για μία μεταβολή της τάξης του 10,8% έως 11,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2022.

Με αλλαγές στην καταναλωτική τους συμπεριφορά αντιδρούν στον πληθωρισμό οι καταναλωτές

Με αλλαγές στην καταναλωτική τους συμπεριφορά αντιδρούν στον πληθωρισμό οι καταναλωτές, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της Klarna. Το 84% των Ελλήνων καταναλωτών εκφράζει την ανησυχία του για τα οικονομικά του κατά τη διάρκεια των εορτών, με το 89% να προτιμά οικονομικές επιλογές. Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Nepa, συμμετείχαν περισσότεροι από 15.000 καταναλωτές από 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Η μελέτη της Klarna δείχνει σημαντική επίδραση του πληθωρισμού στη συμπεριφορά των καταναλωτών, με το 89% των Ελλήνων καταναλωτών να επηρεάζεται, ξεπερνώντας το 67% του μέσου όρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μελέτη σημειώνει ότι το 64% των Ελλήνων αναζητά οικονομικά προϊόντα λόγω του πληθωρισμού. Καθώς πλησιάζει η περίοδος των εορτών, το 84% των Ελλήνων καταναλωτών εκφράζει ανησυχίες για τα οικονομικά του, σε αντίθεση με το 71% παγκοσμίως.

Στο checkout, το 67% των Ελλήνων καταναλωτών δυσκολεύεται να αποφασίσει ποια προϊόντα θα κρατήσει και ποια θα αφαιρέσει από το καλάθι. Επιπλέον, ένα 58% εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις οφειλές από τις πιστωτικές κάρτες κατά την περίοδο των εορτών, και το 42% παραδέχεται ότι είναι απίθανο να εξοφλήσει ολόκληρο το χρέος της πιστωτικής του κάρτας μετά τις διακοπές.

Ως προς τον προϋπολογισμό για τις δαπάνες στις εορτές, η μελέτη υπογραμμίζει ότι το 39% των καταναλωτών σκοπεύει να δαπανήσει τα περισσότερα χρήματα για δώρα, και το 33% σε φαγητό.

Όσον αφορά τις προσωπικές αγορές ενόψει των εορτών, το 44% των Ελλήνων σκοπεύει να αγοράσει νέα προϊόντα μόδας και ομορφιάς, ενώ από αυτούς το 47% εστιάζει σε παπούτσια, το 34% σε casual ρούχα και το 34% σε προϊόντα μακιγιάζ.

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες καταναλωτές έχουν πρόθεση να δώσουν προτεραιότητα σε πιο οικονομικά προϊόντα, να μειώσουν τις δαπάνες για μη απαραίτητα είδη και να αγοράσουν λιγότερα προϊόντα συγκριτικά με προηγούμενα έτη. Αυτό αντανακλά μια συνειδητή προσπάθεια προσαρμογής στις οικονομικές δυσκολίες και φανερώνει πως οι καταναλωτές ενημερώνονται πριν αποφασίσουν να αγοράσουν.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι το 52% των καταναλωτών στην Ελλάδα σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα οικονομικό πλάνο για τις δαπάνες των εορτών και δεσμεύεται να το τηρήσει. Επίσης, το 66% παρακολουθεί τις δαπάνες του καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, καταγράφοντας όλα τα έξοδα που πραγματοποιεί.

