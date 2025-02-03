Ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, την Πέμπτη, αφέθηκε ο Χρήστος Μάστορας που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος είχε οδηγηθεί στο αυτόφωρο, έλαβε τριήμερη αναβολή για τη δίκη του. Ο ίδιος, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη για το λάθος που έκανε, ενώ φέρεται να αρνήθηκε ότι δεν σταμάτησε στο μπλόκο της τροχαίας, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάλαβε ότι του έκαναν σήμα, ούτε ότι επιχείρησε να διαφύγει.

Το διαβιβαστικό της αστυνομίας:

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της αστυνομίας: περί ώρα 01:50 στον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος οδηγούσε το Ι.Χ.Ε. αυτ/το, χρώματος μαύρου, μάρκας «RANGE ROVER», έγινε σήμα ακινητοποίησης από συνεργείο αστυνομικών προκειμένου υποβληθεί σε τροχονομικό έλεγχο, επί της συμβολής των οδών Σταδίου και Αιόλου.

Ο εν λόγω οδηγός, αρχικά, στάθμευσε το όχημα του, τρίτο κατά τη σειρά στάθμευσης των λοιπών σταθμευμένων προς έλεγχο οχημάτων, συμμορφούμενος στις υποδείξεις των αστυνομικών.

Στη συνέχεια και ενώ οι αστυνομικοί ενεργούσαν προμέτρηση στο πρώτο κατά σειρά όχημα, ο ανωτέρω οδηγός ενήργησε απότομο ελιγμό αναπτύσσοντας ταχύτητα, κινούμενος προς το μέρος του αστυνομικού, ο οποίος έδιδε σε αυτόν συνεχή και εμφανή σήματα ακινητοποίησης με χρήση φακού, δεν ανέκοψε την πορεία του, συνεχίζοντας και αρνούμενος να σταματήσει στα σήμα ακινητοποίησης, απομακρύνθηκε από το σημείο ελέγχων.

Από τους αστυνομικούς ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, έτερο συνεργείο τροχονομικών ελέγχων στην Πλατεία Ομονοίας, οι αστυνομικοί του οποίου προέβησαν στην ακινητοποίηση του οχήματος και του οδηγού αυτού.

Ακολούθως στον εν λόγω διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με χρήση αλκοολομέτρου, διαπιστωθείς να οδηγεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος σε ποσοστό 0,83 mg/ltεκπνεόμενου άερα ([α] μέτρηση: 0,78 mg/lt και [β] μέτρηση: 0,83 mg/lt).

O ανωτέρω οδηγός προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, όπου και με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία για παράβαση των άρθρων 290Α Π.Κ. «Επικίνδυνη οδήγηση» καθώς και αρθ. 42 «Ν.2696/1999 περί Κ.Ο.Κ.».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.