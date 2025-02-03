Του Γιάννη Ανυφαντή

Αυστηρό μήνυμα προς όσους οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ έστειλε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει επιλεκτική αντιμετώπιση κανενός, όσο διάσημος και αν είναι.

«Είναι αδιανόητες τέτοιες συμπεριφορές και δεν θα εξαιρείται κανένας από του νόμο, ούτε του ελέγχου ούτε των ποινών που προβλέπονται. Θέλω απλά να σας πω ότι με τον νέο κώδικα θα υπάρχει αυστηροποίηση για τους υποτροπιάζοντες, η αντικοινωνική συμπεριφορά και η υποτροπιάζουσα συμπεριφορά θα έχει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για αυτούς που την επιδεικνύουν», τόνισε ο Υπουργός με φόντο και την πρόσφατη σύλληψη του τραγουδιστή Χρήστου Μάστορα.

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος σε καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί ύπαρξης φαινομένων αισχροκέρδειας στις τιμές των εισιτηρίων στη Σαντορίνη ο Υφυπουργός συνέστησε σε όλους προσοχή. «Θα έρθουμε σε μία συνεννόηση και με το υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορέσουμε να περιορίσουμε έως να μηδενίσουμε τέτοιου είδους ροπές και συμπεριφορές», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις δύο τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα από τα καθιερωμένα μπλόκα της Τροχαίας, μεταξύ των οδηγών που σταμάτησαν οι τροχονόμοι, ήταν και ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας. Ο τραγουδιστής προσπάθησε να διαφύγει, ενώ αστυνομικός μπήκε μπροστά του στην προσπάθεια του να τον σταματήσει, με τον Χρήστο Μάστορα όμως να τον αγνοεί και να περνάει με ταχύτητα.

Κατόπιν αυτού, ο τραγουδιστής οδηγήθηκε στο αυτόφωρο κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Πηγή: skai.gr

