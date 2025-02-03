Στην καλντέρα της Σαντορίνης, βρέθηκε η κάμερα του ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Η Εύη Νομικού, καθηγήτρια Γεωλογίας στο ΕΚΠΑ, εξηγεί πως πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες καλντέρες του κόσμου, με διάμετρο 11 χιλιόμετρα επί 8, και πως οι ηφαιστειακές εκρήξεις ξεκίνησαν από τον υποθαλάσσιο χώρο. H ίδια αναφέρει πως η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε εδώ και 6 μήνες κυρίως στο κέντρο της καλντέρας, ήταν πολύ ασθενείς σεισμικές δονήσεις, αλλά τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά έχει μεταφερθεί έξω από το χώρο της καλντέρας, προς την πλευρά του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του Κολούμπο.

Παράλληλα, διευκρινίζει πως υπάρχουν δύο ηφαίστεια στη Σαντορίνη. «Υπάρχει η Νέα Καμένη και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο. Άρα έχουμε δύο ηφαιστειακά κέντρα.»

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις της:

