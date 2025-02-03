Περίπου στις δύο τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα από τα καθιερωμένα μπλόκα της Τροχαίας, μεταξύ των οδηγών που σταμάτησαν οι τροχονόμοι, ήταν και ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας.

Ο τραγουδιστής προσπάθησε να διαφύγει, ενώ αστυνομικός μπήκε μπροστά του στην προσπάθεια του να τον σταματήσει, με τον Χρήστο Μάστορα όμως να τον αγνοεί και να περνάει με ταχύτητα.

Δόθηκε σήμα σε άλλες αστυνομικές δυνάμεις και στην περιοχή της Ομόνοιας τον ακινητοποίησαν, του έκαναν έλεγχο και το αλκοτέστ χτύπησε κόκκινο.

Ο τραγουδιστής συνελήφθη, πέρασε τις υπόλοιπες ώρες στα κρατητήρια και σήμερα οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία.

Διαβιβαστικό αστυνομίας:

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της αστυνομίας: περί ώρα 01:50 στον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος οδηγούσε το Ι.Χ.Ε. αυτ/το, χρώματος μαύρου, μάρκας «RANGE ROVER», έγινε σήμα ακινητοποίησης από συνεργείο αστυνομικών προκειμένου υποβληθεί σε τροχονομικό έλεγχο, επί της συμβολής των οδών Σταδίου και Αιόλου.

Ο εν λόγω οδηγός, αρχικά, στάθμευσε το όχημα του, τρίτο κατά τη σειρά στάθμευσης των λοιπών σταθμευμένων προς έλεγχο οχημάτων, συμμορφούμενος στις υποδείξεις των αστυνομικών.

Στη συνέχεια και ενώ οι αστυνομικοί ενεργούσαν προμέτρηση στο πρώτο κατά σειρά όχημα, ο ανωτέρω οδηγός ενήργησε απότομο ελιγμό αναπτύσσοντας ταχύτητα, κινούμενος προς το μέρος του αστυνομικού, ο οποίος έδιδε σε αυτόν συνεχή και εμφανή σήματα ακινητοποίησης με χρήση φακού, δεν ανέκοψε την πορεία του, συνεχίζοντας και αρνούμενος να σταματήσει στα σήμα ακινητοποίησης, απομακρύνθηκε από το σημείο ελέγχων.

Από τους αστυνομικούς ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, έτερο συνεργείο τροχονομικών ελέγχων στην Πλατεία Ομονοίας, οι αστυνομικοί του οποίου προέβησαν στην ακινητοποίηση του οχήματος και του οδηγού αυτού.

Ακολούθως στον εν λόγω διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με χρήση αλκοολομέτρου, διαπιστωθείς να οδηγεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος σε ποσοστό 0,83 mg/ltεκπνεόμενου άερα ([α] μέτρηση: 0,78 mg/lt και [β] μέτρηση: 0,83 mg/lt).

O ανωτέρω οδηγός προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, όπου και με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία για παράβαση των άρθρων 290Α Π.Κ. «Επικίνδυνη οδήγηση» καθώς και αρθ. 42 «Ν.2696/1999 περί Κ.Ο.Κ.».

Πηγή: skai.gr

