Εικόνες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σε ένα σχετικά νεόδμητο σχολικό κτίριο στον Πύργο Σαντορίνης.
Πρόκειται για το ΕΠΑΛ Θήρας όπου υπάρχουν ρωγμές σε πολλά σημεία αλλά και στο υπόγειο του κτιρίου στη δεξαμενή νερού και στο λεβητοστάσιο.
Εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα στα χειρότερα κτίρια, όπως λένε οι γονείς, σε ερειπωμένα σχολεία του 1950 και σε προκάτ. Μόλις 2 από τα 26 σχολικά κτίρια είναι σχετικά καινούργια όπως το ΕΠΑΛ Θήρας όμως και σε αυτά δεν γίνεται συντήρηση, σύμφωνα με τις καταγγελίες.
Δείτε το βίντεο:
- Κλειστά τα σχολεία σε Σαντορίνη, Ανάφη, Ίο και Αμοργό έως και την Παρασκευή - Έκτακτα δρομολόγια αεροπλάνων και πλοίων - Όλα τα μέτρα
- Ανησυχία στη Σαντορίνη, φεύγουν άρον-άρον από το νησί - Επιπλέον δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων
- Καταδικάστηκαν τελεσίδικα 7 άτομα για την επίθεση σε βάρος του εκλιπόντος Γ. Μπουτάρη το 2018
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.