Εικόνες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σε ένα σχετικά νεόδμητο σχολικό κτίριο στον Πύργο Σαντορίνης.

Πρόκειται για το ΕΠΑΛ Θήρας όπου υπάρχουν ρωγμές σε πολλά σημεία αλλά και στο υπόγειο του κτιρίου στη δεξαμενή νερού και στο λεβητοστάσιο.

Εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα στα χειρότερα κτίρια, όπως λένε οι γονείς, σε ερειπωμένα σχολεία του 1950 και σε προκάτ. Μόλις 2 από τα 26 σχολικά κτίρια είναι σχετικά καινούργια όπως το ΕΠΑΛ Θήρας όμως και σε αυτά δεν γίνεται συντήρηση, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Δείτε το βίντεο:

