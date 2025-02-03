Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εικόνες που προκαλούν ανησυχία: Μεγάλα προβλήματα στα σχολεία της Σαντορίνης - Ρωγμές σε ΕΠΑΛ (βίντεο)

Ανησυχία προκαλούν οι εικόνες που κατέγραψε ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» - Δεν γίνεται συντήρηση στα σχολικά κτίρια σύμφωνα με τις καταγγελίες

Ρωγμές σε ΕΠΑΛ στη Σαντορίνη

Εικόνες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σε ένα σχετικά νεόδμητο σχολικό κτίριο στον Πύργο Σαντορίνης.

Πρόκειται για το ΕΠΑΛ Θήρας όπου υπάρχουν ρωγμές σε πολλά σημεία αλλά και στο υπόγειο του κτιρίου στη δεξαμενή νερού και στο λεβητοστάσιο.

Εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα στα χειρότερα κτίρια, όπως λένε οι γονείς, σε ερειπωμένα σχολεία του 1950 και σε προκάτ. Μόλις 2 από τα 26 σχολικά κτίρια είναι σχετικά καινούργια όπως το ΕΠΑΛ Θήρας όμως και σε αυτά δεν γίνεται συντήρηση, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαντορίνη σχολεία προβλήματα Όπου υπάρχει Ελλάδα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark