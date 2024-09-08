Χειροπέδες σε γυναίκα για πυροβολισμούς στην Αιτωλοακαρνανία

Συνελήφθη, το απόγευμα του Σαββάτου (7/9), σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνας, μια ημεδαπή γυναίκα, με την κατηγορία ότι προέβη σε πυροβολισμούς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με καταγγελία δυο περιοίκων της, η γυναίκα φέρεται με χρήση κυνηγετικού όπλου, να πυροβόλησε δύο φορές (σε διαφορετικό σημείο από αυτό που βρίσκονταν), προκαλώντας τους τρόμο και ανησυχία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της κατηγορούμενης οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

- 1 κυνηγετικό όπλο, το οποίο ανήκε στον θανόντα σύζυγο της και κατείχε νόμιμα

- 14 φυσίγγια

- 37 κροτίδες

- 2 φωτοβολίδες



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.