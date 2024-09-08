Μεσογείων: Κυκλοφοριακά προβλήματα στη Μεσογείων λόγω καραμπόλας

Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μεσογείων λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων. Λόγω του ατυχήματος υπάρχει κίνηση στο ύψος του νοσοκομείου «Σωτηρία», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η ανακοίνωση της τροχαίας



ΛOΓΩ ΣYΓKPOYΣHΣ 4 OXHMATΩN ΔYΣXEPEIA ΣTHN KYKΛOΦOPIA TΩN OXHMATΩN ΣTH Λ. MEΣOΓEIΩN ΣTO YΨOΣ TOY NOΣOKOMEIOY "ΣΩTHPIA" PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ AΘHNA.



Πηγή: skai.gr

