Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη στα Ζαγοροχώρια

Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ζαγοροχώρια για ορειβάτη 61 ετών, ο οποίος γλίστρησε και τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ πεζοπορούσε στο μονοπάτι από Μικρό Πάπιγκο προς το Καταφύγιο της Αστράκας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 5η ΕΜΑΚ με εννέα πυροσβέστες και άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας μεταβαίνουν στο σημείο που βρίσκεται ο τραυματίας.

Μεταβαίνει επίσης για τη διακομιδή του ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β

