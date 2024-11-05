O Παύλος Τσίμας παρουσιάζει την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Χάρις vs Τραμπ». Με ζωντανές συνδέσεις σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, γερουσιαστές, ειδικοί αναλυτές και οι ανταποκριτές του ΣΚΑΪ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ενημερώνουν για την τρέχουσα επικαιρότητα.

Στο studio, Έλληνες και Αμερικανοί πολιτικοί αναλυτές και διπλωμάτες θα δίνουν τις εκτιμήσεις τους για τον νικητή και για τις επιπτώσεις του τελικού αποτελέσματος σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

