Τη ζωή του έχασε 97χρονος από φωτιά στον αύλιο ιδιωτικό του χώρο σήμερα το απόγευμα, στο χωριό Αβδανίτες Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό πρόσωπο το οποίο ειδοποίησε την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Στο σπίτι του ηλικιωμένου, έφτασαν τρία οχήματα με 6 άνδρες, οι οποίοι παρέδωσαν τον άτυχο 97χρονο στους διασώστες για την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αιτία της τραγωδίας στον ορεινό Μυλοπόταμο ανέλαβε να εξετάσει το Ανακριτικό της Π.Υ. και η ΕΛΑΣ.

