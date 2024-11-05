Λογαριασμός
Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 97χρονος έχασε τη ζωή του σε φωτιά στον Μυλοπόταμο

Στο σπίτι του ηλικιωμένου, έφτασαν τρία οχήματα με 6 άνδρες, οι οποίοι παρέδωσαν τον άτυχο 97χρονο στους διασώστες για την διακομιδή του στο νοσοκομείο

EKAB

Τη ζωή του έχασε 97χρονος από φωτιά στον αύλιο ιδιωτικό του χώρο σήμερα το απόγευμα, στο χωριό Αβδανίτες Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό πρόσωπο το οποίο ειδοποίησε την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Στο σπίτι του ηλικιωμένου, έφτασαν τρία οχήματα με 6 άνδρες, οι οποίοι παρέδωσαν τον άτυχο 97χρονο στους διασώστες για την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αιτία της τραγωδίας στον ορεινό Μυλοπόταμο ανέλαβε να εξετάσει το Ανακριτικό της Π.Υ. και η ΕΛΑΣ. 

