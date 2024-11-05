Φωτιά σε βιομηχανική ζώνη στον Βόλο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Βόλο χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής.

Η προηγούμενη είδηση

Τεράστια είναι η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ στην Α’ Βιομηχανική περιοχή Βόλου και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης σιδήρων και μετάλλων.

Το TheNewspaper.gr βρίσκεται στον τόπο της καταστροφής και καταγράφει συγκλονιστικές εικόνες.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Βόλο, ΒΙΠΕ και από το κλιμάκιο Δρυμώνα έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

