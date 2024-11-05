Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός για πυροβολισμούς στην περιοχή της Κυψέλης σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην αστυνομία. Από τους πυροβολισμούς στη συμβολή των οδών Λέσβου και Πατησίων, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ομάδες ΔΙΑΣ. Κατά την έρευνα βρέθηκαν στο σημείο τουλάχιστον 9 κάλυκες.

Την έρευνα ανέλαβε το ελληνικό «FBI».

Το θύμα ήταν γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες. Ο τραυματίας που έπαθε σοκ δεν έχει καμιά σχέση με την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.