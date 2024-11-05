Λογαριασμός
Το ελληνικό «FBI» στην έρευνα για τους πυροβολισμούς στην Πατησίων: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Στο σημείο σπεύδουν περιπολικά με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο τραυματίες

UPDATE: 22:13
Πυροβολισμοί στην Κυψέλη

Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός για πυροβολισμούς στην περιοχή της Κυψέλης σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην αστυνομία. Από τους πυροβολισμούς στη συμβολή των οδών Λέσβου και Πατησίων, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ομάδες ΔΙΑΣ. Κατά την έρευνα βρέθηκαν στο σημείο τουλάχιστον 9 κάλυκες.

Την έρευνα ανέλαβε το ελληνικό «FBI».

Το θύμα ήταν γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες. Ο τραυματίας που έπαθε σοκ δεν έχει καμιά σχέση με την υπόθεση.

