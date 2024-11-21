Χάρης Ρώμας: Το αντίο στον Μανούσο Μανουσάκη και η αποκάλυψη

Παράλληλα, όπως γράφει ο ίδιος ο Χάρης Ρώμας, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην ιδιωτική τηλεόραση. Σε άλλα είδη αλλά προφανώς ανάμεσά τους υπήρξε πάντα μια ιδιαίτερη εκτίμηση.

Έτσι όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Μανούσου Μανουσάκη αργά χθες το βράδυ, ο ηθοποιός και πολιτικός, είπε το δικό του αντίο από τη σελίδα του στο Facebook.

«Νωρίς έφυγε ένας καλλιτέχνης με τον οποίο σε παράλληλο χρόνο κάναμε μεγάλες επιτυχίες στην ιδιωτική τηλεόραση. Ο Μανούσος Μανουσάκης, βέβαια,δήλωνε κινηματογραφιστής γιατί λάτρευε τον κινηματογράφο.

Όπως μου είχε εκμυστηρευτεί,όμως, στο χώρο του σινεμά ένιωθε παραγκωνισμένος από τις κινηματογραφικές φατρίες. Ευτυχώς τηλεοπτικά επιβραβεύτηκε και δίκαια γιατί υπήρξε από τους καλύτερους στο είδος που υπηρέτησε.

Δεν λέω «ας είναι ελαφρύ το χώμα…κ.λ.π» γιατί όπως μου είχε πει: Δεν έχει σημασία το βαρύ ή ελαφρύ όταν η ψυχή έχει αποδράσει!» έγραψε ο Χάρης Ρώμας δείχνοντας πολλά για τον χαρακτήρα του Μανούσου Μανουσάκη και το ιδιαίτερο χιούμορ του.

