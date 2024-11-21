Συνελήφθη απογευματινές ώρες σήμερα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, κατόπιν σχετικού εντάλματος σύλληψης 49χρονος ημεδαπός, για την υπόθεση εντοπισμού όπλων και εκρηκτικών υλών σε αποθήκη πολυκατοικίας στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος φέρεται να είναι εκείνος που κατέθετε το μίσθωμα για την αποθήκη. Επιπλέον, ο 49χρονος, που εργάζεται ως φιλόλογος σε φροντιστήριο, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: «Τα όπλα στον Παγκράτι ήταν καλά διατηρημένα»

Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στη νέα αποθήκη-γιάφκα στο Παγκράτι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως σχολίασε «δεν νομίζω να συνδέεται το συγκεκριμένο εύρημα με την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελοκήπους, ωστόσο στην τρομοκρατία ποτέ δεν λες ποτέ. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, θα φανεί μέσα από τις εργαστηριακές και τις άλλες έρευνες που γίνονται, προκειμένου να καταδειχθεί πλήρως το τι ακριβώς συνέβη και ποιοι και πώς εμπλέκονται στην έκρηξη».

Υπογράμμισε ότι δεν θα ήθελε να μιλήσει για επιχειρησιακά θέματα. «Οι επιχειρήσεις κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν καλά μαζί με τη Δικαιοσύνη, στην οποία θα περιέλθουν όλα αυτά τα στοιχεία, για να βρεθεί πραγματικά μια άκρη του νήματος μετά και τη νέα αποκάλυψη του χώρου όπου είχαν εδώ και αρκετά χρόνια αποθηκευμένα υλικά, τα οποία όμως ήταν καλά διατηρημένα, που σημαίνει ότι ο χώρος αυτός ήταν επισκέψιμος».

Ερωτηθείς για το αν αναμένονται άλλες συλλήψεις από τις δυο υποθέσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε:

«Οι έρευνες γύρω από αυτά τα θέματα είναι διαρκείς. Πριν από 15 μέρες εξιχνιάστηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο στη Μάνδρα, πράγμα που σημαίνει πως γίνεται μια διαρκής δουλειά. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη δουλειά που κάνουν αφοσιωμένοι αξιωματικοί και κατώτεροι αστυνομικοί, προκειμένου όλοι μας να νιώθουμε και να είμαστε ασφαλείς».

Υπενθυμίζεται ότι πιστόλια, υποπολυβόλο, χειροβομβίδες, πυροκροτητές, ποσότητα δυναμίτιδας κ νιτρικής αμμωνίας εντόπισαν μεταξύ άλλων τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής στην αποθήκη - γιάφκα στο υπόγειο πολυκατοικίας στην οδό Αγλαυρίδων στο Παγκράτι.

Πώς αποκαλύφθηκε

Η αποκάλυψη της γιάφκας, έγινε όταν υποψήφιοι αγοραστές της αποθήκης μαζί με τον ιδιοκτήτη, άνοιξαν το λουκέτο της και εντόπισαν τον βαρύ οπλισμό. Κάλεσαν την Άμεση Δράση και αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή.

Συνολικά οι αστυνομικοί εντόπισαν:

-3- χειροβομβίδες,

υποπολυβόλο,

-6- πυροβόλα όπλα, διάφορα μέρη όπλων, γεμιστήρες και πλήθος φυσιγγίων,

-25- πυροκροτητές,

-7,5- κιλά αμμωνιοδυναμίτιδας,

-3- κιλά ζελατοδυναμίτιδας,

-2- κιλά Τ.Ν.Τ.,

-220- γραμμάρια πυρίτιδας,

βραδύκαυστο φιτίλι,

-37- κιλά νιτρικής αμμωνίας,

πλαστή πινακίδα και λάπτοπ.

Σε ποιον φέρεται να ανήκει

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γιάφκα φέρεται να ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση που έχει εξαρθρωθεί ή έχει αδρανοποιηθεί. «Ήταν κλειδωμένη με πολύ περίεργο τρόπο, όχι σαν τις δικές μας», δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας.

Το 2019 άγνωστοι είχαν διαρρήξει όλες τις αποθήκες της πολυκατοικίας, εκτός από αυτήν που έκρυβε τον βαρύ οπλισμό. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, σε μια προσπάθεια εντοπισμού των κατόχων της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την αποθήκη έξω από το διαμέρισμα:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.