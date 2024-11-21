ΣτΕ: Δεν επέτρεψε η «Κιβωτός του Κόσμου» να επιστρέψει στην οικογένεια του πατέρα Αντωνίου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, απέρριψε την κοινή αίτηση της Σταματίας Γεωργαντή και της Δέσποινας Παπανικολάου, πρεσβυτέρας του πατέρα Αντωνίου η πρώτη, και μητέρα του η δεύτερη, με την οποία ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες διορίστηκε προσωρινή διοίκηση και παρατάθηκε η θητεία της στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Κιβωτός του Κόσμου».

Ο διορισμός προσωρινής διοίκησης στη «Κιβωτό του Κόσμου» είχε γίνει το 2022 με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και παρατάθηκε τον Νοέμβριο του 2023 με απόφαση του υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, στις υπουργικές αποφάσεις υπήρχε η πρόβλεψη για εκλογή «νέας διοίκησης από τα καταστατικά της όργανα», δηλαδή να εκλεγεί νέα διοίκηση από τα μέλη της ΑΜΚΕ.

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είχε διοικητικό συμβούλιο που απαρτιζόταν από δύο μόνο μέλη και έναν επίτιμο πρόεδρο, ο οποίος ήταν ο πατέρας Αντώνιος. Το ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρός του, ήταν η πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, η οποία κατείχε το 50% και το υπόλοιπο 50% ήταν στο όνομα της 88χρονης σήμερα μητέρας του πατέρα Αντώνιου, Δέσποινας Παπανικολάου.

Μετά την παράταση του διορισμού της προσωρινής διοίκησης στη «Κιβωτό του Κόσμου», η Σταματία Γεωργαντή και η Δέσποινα Παπανικολάου, με την ιδιότητα των μοναδικών εταίρων της ΑΜΚΕ, προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθούν οι δύο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες διορίστηκε προσωρινή διοίκηση και παρατάθηκε η θητεία της.

Η παράταση της προσωρινής διοίκησης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η καταστατική διάρθρωσή της με δύο μόνο εταίρους «δεν επιτρέπει την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με εκλογή, παρά μόνο με επί της ουσίας απευθείας διορισμό των μελών από τις δύο μοναδικές εταίρους, γεγονός το οποίο δεν εξασφαλίζει την ύπαρξη αντικειμενικότητας και διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων».

Η αίτηση ακύρωσης συζητήθηκε στο Δ' Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας, Μαρία Αθανασοπούλου και στην υπ' αριθμ. 1746/2024 απόφασή τους αναφέρουν ότι η «Κιβωτός του Κόσμου» έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και συνιστά ΑΜΚΕ με νομική προσωπικότητα, η οποία, στο πλαίσιο της επίτευξης των μη κερδοσκοπικών σκοπών της, επιδιώκει οικονομικό σκοπό υπαγόμενη στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 12 του Συντάγματος».

Ακόμη, στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι «το μέτρο του ορισμού προσωρινής διοίκησης, το οποίο συνιστά επέμβαση στην αυτονομία των νομικών προσώπων, επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενους στη διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου περίθαλψης και μεταχείρισης των ωφελουμένων και ανάγεται στο πλαίσιο της κρατικής εποπτείας επί των επί των φορέων αυτών, και της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η παράταση της προσωρινής διοίκησης, αποσκοπεί «στην ικανοποίηση του συμφέροντος, τόσο των ωφελούμενων προσώπων, όσο και του ίδιου του φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του, έως ότου οι συνθήκες επιτρέψουν την ανάδειξη νέας αξιόπιστης διοίκησης από τα καταστατικά του όργανα». Εξάλλου, αυτό είναι μέτρο «εξαιρετικού προσωρινού χαρακτήρα».

Τέλος, το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν και έκρινε ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι «νόμιμες και επαρκώς αιτιολογημένες».

