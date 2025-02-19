Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας προχώρησε στη διακοπή παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) που λειτουργούσε στη Λυκόβρυση, καθώς και στην επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 61.440 ευρώ στην ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Η δομή είχε κριθεί ως ακατάλληλη από το 2021, καθώς από τους σχετικούς ελέγχους προέκυπτε ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Ωστόσο με διάφορους νομικούς τακτικισμούς άνοιγε ξανά, παρά τις συνεχείς αποφάσεις διακοπής της, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Όπως διαπιστώθηκε από τους σχετικούς ελέγχους, οι 25 ηλικιωμένοι που φιλοξενούνταν στη δομή διαβιούσαν υπό άθλιες συνθήκες, ενώ οι υπεύθυνοι της δομής είχαν κληθεί επανειλημμένως σε ακρόαση από τις Αρχές.

Μόλις η υπόθεση έγινε γνωστή στον Περιφερειάρχη Αττική, ενημερώθηκε άμεσα η Εισαγγελία Πρωτοδικών, στις 8 Ιανουαρίου 2025.

Από πλευρά του, ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να μπει οριστικό τέλος στις απαράδεκτες αυτές πρακτικές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα που εκμεταλλεύονται ευάλωτους συνανθρώπους μας.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2025, σε αιφνίδιο έλεγχο που πραγματοποίησε κοινωνική σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής διαπιστώθηκε εκ νέου η παράνομη λειτουργία της Μονάδας και η φιλοξενία 25 ηλικιωμένων υπό άθλιες συνθήκες, παρά το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια που είχε κληθεί εν νέου σε ακρόαση, είχε καταθέσει την προηγούμενη ημέρα υπεύθυνη δήλωση ότι η δομή δεν λειτουργεί. Η παράνομη λειτουργία της Μονάδας επιβεβαιώθηκε και από τις αστυνομικές αρχές, στις 14 Φεβρουαρίου. Άμεσα εκδόθηκε απόφαση διακοπής λειτουργίας και επιβολής προστίμου.

Μετά το οριστικό σφράγισμα της δομής, οι 25 ηλικιωμένοι που φιλοξενούνταν σε αυτή, έχουν ήδη μετακινηθεί με την επιμέλεια των συγγενών τους σε άλλες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Αττικής: «Η προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Η λειτουργία μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων χωρίς τις απαραίτητες άδειες και υπό συνθήκες που δεν διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, είναι απαράδεκτη και δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Περιφέρειας θα συνεχίσουν να λειτουργούν με αυστηρότητα και συνέπεια, διασφαλίζοντας την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία της δημόσιας υγείας όπου και όποτε απαιτείται».

Η Περιφέρεια Αττικής παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας των δομών κοινωνικής πρόνοιας, διασφαλίζοντας την υγεία και την αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας.

