Διαρρήκτης - αναρριχητής συνελήφθη επ' αυτοφώρω, όταν μετά από κλοπή που διέπραξε, με άγνωστο συνεργό του, προσπάθησε να διαφύγει μέσα από πυλωτές οικοδόμων, στην ανατολική Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα οι δύο δράστες είχαν «τρυπώσει» σε διαμέρισμα, παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα και αφού αναρριχήθηκαν προηγουμένως σε μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Άρπαξαν 3.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης χρηματικής αξίας, μέρος των οποίων εντοπίστηκε στην κατοχή του 19χρονου συλληφθέντα και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του συνεργού του βρίσκονται σε εξέλιξη.

