Ένα σύγχρονο συγκρότημα δικαστηρίων θα αποκτήσει εντός της επόμενης τριετίας η Θεσσαλονίκη, με τη μεταστέγαση δικαστικών υπηρεσιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις του λιμένα της πόλης και την παράλληλη εκ βάθρων ανακαίνιση του υφιστάμενου μεγάρου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η σχετική σύμβαση υποπαραχώρησης, διάρκειας 12 ετών, προς το ελληνικό Δημόσιο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), υπεγράφη χθες παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Με την επίλυση του ζητήματος μεταστέγασης των δικαστικών υπηρεσιών ενόψει του εκτεταμένου «λίφτινγκ» στο κεντρικό κτίριο -συνολικού κόστους 79 εκατ. ευρώ με αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης- ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της διαγωνιστικής φάσης όσον αφορά τα νέα δικαστικά μέγαρα σε Σέρρες, Κιλκίς και Έδεσσα, η κατασκευή των οποίων υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια από σήμερα.

Τα τρία συγκεκριμένα περιφερειακά μέγαρα, όπως και η ανακαίνιση των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής δικαστικών μεγάρων στην Κεντρική Μακεδονία, με το μοντέλο της ΣΔΙΤ και εκτιμώμενο κόστος επένδυσης άνω των 120 εκατ. ευρώ. Η εξεύρεση λύσης στο χωροταξικό της Θεσσαλονίκης «ξεμπλόκαρε» την πρόοδο υλοποίηση της ΣΔΙΤ για την Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες μεταστέγασης δικαστικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης στο λιμάνι αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε 18 μήνες (περί τα τέλη του 2026), ενώ ο χρονικός ορίζοντας για τις εργασίες στατικής, λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του κεντρικού κτιρίου (κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ‘70 και έχει συνολική έκταση 40.000 τ.μ.) υπολογίζεται σε μία τριετία.

Στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού άνω των 8.500 τμ, που θα μισθωθούν εντός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΘ, προβλέπεται να μεταστεγαστούν υπηρεσίες του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ενώ κατόπιν σχετικών εργασιών ανακατασκευής θα διαμορφωθούν χώροι για ακροατήρια και γραφεία. Πιο συγκεκριμένα, η υπογραφείσα σύμβαση περιλαμβάνει ένα τμήμα (περί τα 4.000 τμ.) του παλιού κτιρίου της ΠΑΕΓΕΑ το οποίο ανακατασκευάζεται αυτόν τον καιρό και μέρος των εγκαταστάσεών του μισθώθηκε από πολυεθνική εταιρεία για να φιλοξενήσει το προσωπικό της, όπως επίσης δύο αποθήκες και έναν βοηθητικό χώρος (άλλα 4.500 τ.μ.).

Η επέκταση των δικαστηρίων στο λιμάνι δίνει λύση στο επί δεκαετίες χωροταξικό πρόβλημα της τοπικής Δικαιοσύνης, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του νομικού κόσμου της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

