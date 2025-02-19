Ένας καταζητούμενος για δολοφονία στην Τουρκία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί διεθνές ένταλμα της Interpol.

Πρόκειται για 44χρονο Τούρκο υπήκοο, ο οποίος εντοπίστηκε χθες, Τρίτη, το μεσημέρι στην περιοχή της Μενεμένης από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το διεθνές ένταλμα, ο 44χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023, πυροβόλησε και σκότωσε πορτιέρη σε νυχτερινό κέντρο, στη Σμύρνη, όταν ξέσπασε καβγάς, επειδή δεν επιτράπηκε στον ίδιο και την παρέα του η είσοδος στο μαγαζί. Στη διάρκεια του αιματηρού επεισόδιο φέρεται να τραυμάτισε ένα ακόμη άτομο.

Τα αδικήματα για τα οποία διώκεται, σύμφωνα με τα τουρκικά δικαστικά έγγραφα, είναι αυτά της ανθρωποκτονίας, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, όπως επίσης της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Ο 44χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του στην πατρίδα του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

