Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η εκδρομή μαθητών από σχολείο της Αθήνας στα Χανιά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, δώδεκα παιδιά, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας. Προφανώς, κάτι εισέπνευσαν και εκδήλωσαν παράλληλα το ίδιο σύμπτωμα.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και η χορήγηση μάσκας.

Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας για περισσότερο από πέντε ώρες και όλα είναι καλά στην υγεία τους.

