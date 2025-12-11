Λογαριασμός
Χανιά: Περιπέτεια η εκδρομή για 12 μαθητές από την Αθήνα – Στο νοσοκομείο με δύσπνοια

Διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου με συμπτώματα δύσπνοιας - Παρέμειναν για πέντε περίπου ώρες και όλα τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους 

Εκδρομή

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η εκδρομή μαθητών από σχολείο της Αθήνας στα Χανιά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, δώδεκα παιδιά, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας. Προφανώς, κάτι εισέπνευσαν και εκδήλωσαν παράλληλα το ίδιο σύμπτωμα. 
Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και η χορήγηση μάσκας.

Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας για περισσότερο από πέντε ώρες και όλα είναι καλά στην υγεία τους.

