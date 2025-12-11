Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας αγροτών από την Κρήτη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα λίγο πριν τη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου.

Η συγκεκριμένη συνάντηση με τους αγρότες από την Κρήτη ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα στο Μέγαρο Μποδοσάκη και σε αυτήν συμμετέχει επίσης ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Την ίδια ώρα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται να συνεδριάσει στη Νίκαια το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, ενώ απευθύνει προειδοποίηση σε «πρόθυμους 'δούρειους ίππους' να μην διανοηθούν να παίξουν παιχνίδια πίσω από τις πλάτες των μπλόκων».

Ειδικότερα, κάλεσμα σε όλα τα μπλόκα να συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/12 στις 12:00 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο στη Νίκαια της Λάρισας, απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σε ανακοίνωση προειδοποιεί «πρόθυμους 'δούρειους ίππους' να μην διανοηθούν να παίξουν παιχνίδια πίσω από τις πλάτες των μπλόκων τρέχοντας να κάνουν συνάντηση με την Κυβέρνηση τώρα που πιέζεται.

Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια υπονομεύει την ίδια την επιβίωση των αγροτών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων-αλιέων» επισημαίνει η Πανελλαδική Επιτροπή υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να υποκύψει στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και στην τρομοκρατία. Να ενισχύσουν αποφασιστικά τα μπλόκα και να συμμετέχουν μαχητικά στις δράσεις που όλοι μαζί αποφασίζουμε. Λέμε για άλλη μια φορά: Νόμιμο είναι αυτό που συμφέρει τον λαό».

Η Επιτροπή συνεχίζει: «Η κυβερνητική τακτική της καταστολής, της τρομοκρατίας, αλλά και της μετάθεσης των ευθυνών μαζί με τις αόριστες υποσχέσεις, δεν θα περάσει. Θα λάβει την απάντηση που της αξίζει. Μαζί με τα τρακτέρ, θα παραμείνουμε στον δρόμο μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας.

Ο Αγώνας μας Είναι Θέμα Ζωής και Θανάτου γιατί είμαστε απλήρωτοι, έχουμε πουλήσει τα προϊόντα μας κάτω από το κόστος παραγωγής, ενώ η ακρίβεια πνίγει τον λαό και εμάς και δεν έχουμε εισόδημα, ενώ οι κτηνοτρόφοι έχασαν τα ζώα τους».

Η ΠΕΜ εκφράζει παράλληλα δημόσια τις ευχαριστίες της «προς τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους φοιτητών, γυναικών, και άλλων επαγγελματιών που έδωσαν ξανά αγωνιστικό "παρών", χαιρετίζοντας όλους τους μαζικούς φορείς που συμπαραστέκονται έμπρακτα στον δίκαιο αγώνα μας».

Πηγή: skai.gr

