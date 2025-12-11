Ειδική αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι,

• καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 2-9-2024 από την περιοχή του Ωρωπού,

• 18 φυσίγγια,

• 4 ηχεία,

• ενισχυτής,

• διαρρηκτικά εργαλεία και

• πλήθος κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.