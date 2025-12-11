Λογαριασμός
Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας στους δρόμους με ελληνικές και μαύρες σημαίες

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας διαμαρτύρονται με τρακτέρ για το λιμάνι και την Εγνατία, με ισχυρή αστυνομική παρουσία

Αγρότες της Θεσπρωτίας στους δρόμους με ελληνικές και μαύρες σημαίες

Με ελληνικές και μαύρες σημαίες και την οργή να ξεχειλίζει αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας βρίσκονται από νωρίς το μεσημέρι στους δρόμους.

Η συγκέντρωση έγινε στο χώρο του γηπέδου και στη συνέχεια με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα κινήθηκαν προς το λιμάνι.

Εκεί είχε αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη ενώ είχε γίνει και φραγμός με αστυνομικά οχήματα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν έντονες συζητήσεις με τους αστυνομικούς τονίζοντας ότι βρίσκονται εκεί για φυλάξουν το λιμάνι που έχει πουληθεί στους Ιταλούς και την Εγνατία που πλέον πέρασε στη δικαιοδοσία της ΤΕΡΝΑ...

Πηγή: epiruspost.gr

