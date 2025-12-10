Λογαριασμός
Χανιά: Η Αστυνομία ερευνά τον τραυματισμό του 43χρονου από σκάγια καραμπίνας

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν από που προήλθαν τα πυρά - Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει απόπειρα δολοφονίας. Εκτός κινδύνου ο άνδρας

Καραμπίνα

Η Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ερευνά ένα παράξενο σκηνικό, τον τραυματισμό ενός 43χρονου άνδρα από σκάκια κυνηγετικής καραμπίνας, στα Χανιά.

Προς το παρόν δεν γίνεται λόγος για δολοφονική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις και πιθανότητες, ακόμα και να πρόκειται για σκάγια προερχόμενα από όπλο κυνηγού. 

Ο τραυματισμός έγινε στην περιοχή της Κουντούρας του δήμου Καντάνου και Σελίνου στα Χανιά, όταν το θύμα βρισκόταν σε χώρο θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, πρόκειται για 43χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, εργαζόμενο σε γεωργική εκμετάλλευση. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό του χώρου από όπου έγινε ο πυροβολισμός, του εντοπισμού δράστη ή ενδεχομένως και περισσότερων δραστών. Ο τραυματίας, αν και έχει πληγεί στην πίσω πλευρά του κορμού του σώματός του από τα σκάγια, δεν κινδυνεύει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

