Χανιά: Κλειστό λόγω καιρού το φαράγγι της Σαμαριάς την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Kλειστό θα παραμείνει την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2024, το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους . Η παραπάνω απόφαση ελήφθη, λόγω της επικαιροποιημένης πρόγνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πιθανότητα βροχής έως 2mm στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, καθώς και την ανάγκη επίτευξης του βέλτιστου δυνατού επιπέδου ασφαλείας για τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού.

Όπως τονίζεται από τον οργανισμό λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, θα υπάρξουν ημέρες που η κίνηση των επισκεπτών στο φαράγγι της Σαμαριάς θα χρειαζεται εκτάκτως να απαγορευθεί ή να περιοριστεί. Η απόφαση για τη ρύθμιση της επισκεψιμότητας στο δρυμό λαμβάνεται συνήθως το μεσημέρι ή το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Μπορεί, ωστόσο, λόγω εξαιρετικά επειγουσών συνθηκών να πραγματοποιείται ακόμη και την ίδια ημέρα. Σε κάθε περίπτωση σημαντικό είναι όσοι σκοπεύουν να διασχίσουν το φαράγγι , να ελέγχουν τυχόν ανακοινώσεις για έκτακτο κλείσιμο του δρυμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://samaria-tickets.necca.gov.gr/el/checkout ή να επικοινωνούν με τα φυλάκια του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς στα τηλέφωνα: + 30 28237 70046 και +30 28250 91254 ή στα γραφεία του ΟΦΥΠΕΚΑ στα Χανιά στο 2821045570 .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.