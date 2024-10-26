Ναυάγησε λέμβος με μετανάστες ανοιχτά της Σάμου

Ναυάγιο βορειοδυτικά της Σάμου στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου εντοπίστηκε από σκάφη του λιμενικού τα οποία έσπευσαν στο σημείο για βοήθεια.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, η λέμβος στην οποία επέβαιναν άρχισε να βουλιάζει σιγά-σιγά με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να πέσουν στο νερό. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί αρκετά άτομα με τον αριθμό των επιβαινόντων να παραμένει αδιευκρίνιστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί αρκετά άτομα, περίπου 37, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού συμμετέχουν τρία σκάφη και ένα ελικόπτερο

