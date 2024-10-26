Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των μετωπικού σταθμού διοδίων (Μ.Σ.Δ.) της Ελευσίνας λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής νέου στεγάστρου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 29 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2024.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις:

- Αποκλεισμός, καθ'όλο το 24ωρο, τμήματος στα δεξιά της διατομής του οδοστρώματος, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την έναρξη της χοάνης πριν τον Μ.Σ.Δ. (περί την 26,900 χ/θ) μέχρι και 100 μέτρα πριν το πέρας αυτής μετά τον Μ.Σ.Δ. (περί την 26,200 χ/θ), περιλαμβάνοντας τις έντεκα (11) δεξιές λωρίδες του Μ.Σ.Δ. .

- Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το υπόλοιπο τμήμα της διατομής του οδοστρώματος το οποίο θα μοιράζεται αναλόγως και στις δυο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Οι 11 αποκλεισμένες λωρίδες θα αποδίδονται σταδιακά στην κυκλοφορία ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Πηγή: skai.gr

