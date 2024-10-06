Σαμαριά: Παράταση στο μέτρο του μέγιστου αριθμού επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό

Παρατείνεται το μέτρο του μέγιστου αριθμού επισκεπτών εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, στα Χανιά, στα 1.000 άτομα/ημέρα μέχρι και την Παρασκευή 11/10 σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Για την αποφυγή καθυστερήσεων ή και ακυρώσεων, οι επισκέπτες οργανωμένων groups θα εισέρχονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο (https://samaria-tickets.necca.gov.gr/el/checkout).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, με βάση τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού, καθώς και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό κατά την είσοδο, έξοδο και παραμονή τους σε αυτόν.

Οι επισκέπτες, σύμφωνα με το ΟΦΥΠΕΚΑ αναλαμβάνουν παντός είδους ατομική ευθύνη για την ασφάλειά τους κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού, αποδεχόμενοι τους κινδύνους, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών και οφείλουν να λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα κρίνουν απαραίτητα για την ασφάλειά τους, όπως ενδεικτικά προστατευτικά κράνη, κατάλληλη υπόδηση, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας κλπ.

Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα με τυχόν έκτακτες ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις εισόδου και παραμονής εντός του Εθνικού Δρυμού, καθώς και, σε κάθε περίπτωση, με τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών ή των αναδόχων αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

