Χανιά: Κοριτσάκι 2 ετών έχασε τη ζωή του από πνιγμό την ώρα του φαγητού

Τη ζωή του έχασε από πνιγμό κατάποσης νήπιο κοριτσάκι 2 ετών στα Χανιά.

Πάρα τις αρχικές προσπάθειες της μητέρας του, δεν μπόρεσε να βοηθηθεί. 'Αμεσα έφτασε το ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου μετέφεραν τη μικρή στο ΤΕΠ παιδιατρικό του νοσοκομείου.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έκανε λόγο για τεράστια προσπάθεια τόσο των διασωστών του ΕΚΑΒ όσο και των γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων να κρατήσουν τη μικρή στη ζωή, αλλά δυστυχώς, όπως είπε, κατέληξε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

