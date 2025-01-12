Σε νέο βίντεο από το flashnews.gr φαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή της φονικής σύγκρουσης στη λεωφόρο Σούδας τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Συνέπεια της σύγκρουσης είναι ο θάνατος του 22χρονου Παναγιώτη Καρατζή.

Μάλιστα, το βίντεο έχει και ήχο που ακούγονται ξεκάθαρα η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το ενα όχημα αλλά και ο θόρυβος που προκάλεσε η σύγκρουση, ενώ ακολούθησε ο ήχος συναγερμού! Σε έναν δρόμο που λόγω και της περασμένης ώρας ήταν άδειος.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

