Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της φονικής σύγκρουσης στη Λεωφόρο Σούδας που κόστισε τη ζωή στον 22χρονο Παναγιώτη

Σοκάρει η στιγμή της σύγκρουσης στη λεωφόρο Σούδας τα ξημερώματα του Σαββάτου - Πώς συνέβη το τροχαίο όπου έχασε τη ζωή του ο 22χρονος Παναγιώτης

τροχαίο Χανιά

Σε νέο βίντεο από το flashnews.gr φαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή της φονικής σύγκρουσης στη λεωφόρο Σούδας τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Συνέπεια της σύγκρουσης είναι ο θάνατος του 22χρονου Παναγιώτη Καρατζή.

Μάλιστα, το βίντεο έχει και ήχο που ακούγονται ξεκάθαρα η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το ενα όχημα αλλά και ο θόρυβος που προκάλεσε η σύγκρουση, ενώ ακολούθησε ο ήχος συναγερμού! Σε έναν δρόμο που λόγω και της περασμένης ώρας ήταν άδειος.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Κρήτη Χανιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark